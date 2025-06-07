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「因為豆漿濃啊」到底是什麼哏？網全笑翻：老人味飄出來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期被同事問到「為何每天都喝豆漿？」，他開玩笑表示「因為豆漿濃啊」，結果對方滿頭問號，讓他驚訝自己是老人了嗎？示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期被同事問到「為何每天都喝豆漿？」，他開玩笑表示「因為豆漿濃啊」，結果對方滿頭問號，讓他驚訝自己是老人了嗎？示意圖／Ingimage

你還記得那些年洗腦的廣告台詞嗎？一名網友分享，近期被同事問到「為何每天都喝豆漿？」，他開玩笑表示「因為豆漿濃啊」，結果對方滿頭問號，讓他驚訝自己是老人了嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「因為豆漿濃啊」為題，指出自己覺得蛋白質攝取不足，每天都會喝一杯豆漿，同事好奇怎麼每天都喝豆漿？他便開玩笑回「因為豆漿濃阿」，沒想到對方滿頭問號，讓他相當錯愕「是他變老人了嗎？這句話以前不是很紅嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「似乎在我很小的時候有聽過，隔著螢幕聞到老人味的感覺哈哈」、「聽過，但真的好老」、「沒事，我聽得懂」、「就是因為老了，年輕的聽不懂這哏，因為我也聽得懂」、「超久的哏欸」、「老人臭飄出來了」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「我也有類似的經驗，之前看到年輕同事是在喝波蜜。我還講出：『青菜底加啦』、『三餐老是在外，人人叫我老外』。原本還期待他會在後面接：『老外、老外、老外』。後來看著他一臉狐疑又尷尬的笑臉，我真的想鑽進洞裡」。

事實上，「因為豆漿濃啊」是統一豆漿的廣告詞，廣告中出現各種情境狀況，被問到「怎麼這麼慢？」，大家統一回答「因為豆漿濃啊！」，重複幾次後商品才真正亮相，成為相當洗腦的廣告台詞。

豆漿 廣告 同事

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