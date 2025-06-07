名字有「花名」她嘆老氣 過來人反讚：好聽有氣質

你滿意自己的名字嗎？一名女網友分享，至今認識大約200位女同學，只有自己和另一名同學的名字有「蓮」這個字，認為名字有蓮的人幾乎落在50歲左右，讓她哭笑不得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「名字有『蓮』的各位今年都幾歲了？」為題，指出自己今年26歲，但名字裡卻有個超級古早味的「蓮」字，從小到大認識200位女同學，只有自己和另一位女同學名字有「蓮」字。

這名女網友進一步說明，大家總喜歡叫她「阿蓮」，很像阿嬤在叫自己的同齡朋友，加上她的工作是醫療業，能接觸廣泛的年齡層，發現名字有「蓮」的人，幾乎落在50歲左右，讓她好奇發問「有沒有比我年輕或差不多年紀的人，名字也有『蓮』的？」。

貼文一出後，不少網友都表示「名字真的多數能看出哪個時代，之前看過5歲小孩叫『錦雀』，有夠違和」、「我媽68歲，但我覺得這個字在名字裡面很美、很有詩意，比現在很多名字好聽唷」、「朋友31歲，名字有蓮，但很好聽又超美超有氣質！」、「朋友23歲、阿姨60歲也有蓮字」、「日本模特兒目黑蓮今年28歲」、「芙莉蓮覺得不高興」。

此外，也釣出不少名字有「蓮」的女網友，回應「跟妳一樣26歲，名字有蓮，還以為是我發的文」、「第三個字是蓮，月底要26歲了」、「我25歲名字有蓮，這篇文還是朋友傳給我的」、「我28歲，以前畢業找工作被主管說過以為會是一個阿姨」。