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香腸怎麼煎才不會「操灰搭」？她曝1作法老饕讚：廚師也是這樣教我

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人煎香腸都會煎到焦黑，原PO在臉書教大家不變黑的方法，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
不少人煎香腸都會煎到焦黑，原PO在臉書教大家不變黑的方法，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

香腸是很普遍的台灣美食之一，也是許多家庭餐桌上常見的佳餚，但要怎麼煎才能把香腸煎得好吃？有一名女網友在臉書分享自己的心得，還教大家如何煎出美味又不會焦的香腸，貼文引起熱議。

原PO在臉書「廚藝公社」說，自己以前煎香腸也是常常煎到「歐蛇蛇」（黑漆漆的意思），不過自從姪女教她方法後，就再也沒有煎到「操灰搭」（焦掉的意思）。她說煎香腸要用半煎煮的方式，首先先放水到鍋裡，水量大概到香腸的一半高，然後開火煎、煎到水乾。

原PO說因為香腸本身會出油，所以就沒有再放油了。等到水乾了後，就把香腸在鍋子裡撸一撸，這樣香腸才會上色、好看、不會焦。對於這樣的煎法，有人質疑沒有香氣，原PO也反駁，「真的不會哦，龐貢貢內（香噴噴）」。

貼文引起不少討論，「水煮很難吃，根本沒香腸味」、「水煎的比油煎的好吃，個人認為比較Q脆，且裡面有水份，油煎有可能煎太老」、「其實氣炸也可以，只是沒焦香味」、「重點是最後的成品，裡面有熟保有肉汁，外面有上色和香氣就好吃」。

不少內行人也分享自己的做法，「冷油下去煮就不會」、「蒸熟後再油煎一下」、「鍋中先放一點油，再開小火慢慢煎就很漂亮，我都是這樣做」、「先氣炸後再小火煎（不用放油）」、「我都先將香腸蒸熟再煎，就比較不會焦掉」、「香腸不適合用直火，烤箱或氣炸鍋最合用」、「一個廚師教我的，也是跟妳ㄧ樣，完成就像油煎的一樣，不用一直翻，加水加蓋」、「先完全退冰，用微波爐小火加熱至熟，起油鍋不要太熱，煎上色即可」。

香腸 美食

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