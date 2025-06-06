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25年還能用！他在日本區公所驚見老舊3C產品 一票人不意外：台灣也有

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在日本的區公所發現員工使用的電腦都是20多年前的舊產品。 示意圖／ingimage
原PO在日本的區公所發現員工使用的電腦都是20多年前的舊產品。 示意圖／ingimage

科技日新月異，不少電器、3C用品也不斷更迭，老舊的電腦逐漸被淘汰，不過有網友日前在日本的區公所發現使用的桌上型電腦仍然是20多年前的量產機，讓他看了相當訝異。

這名網友在Dcard以「哇靠，日本區公所用的電腦是20年前的古董」為題發文，他說日前在日本愛知縣的某間區公所處理事情，無意間瞄到公所裡面使用的桌機竟然是西元2000年前後的量產機，甚至滑鼠是滾輪時代後一代的舊式，而且工作人員上機時都有一個習慣性動作，先確認滑鼠有無反應。

原PO看了相當驚訝，「不知道他們用的系統是不是XP的，真令人興奮！」雖然電腦是相當舊式的機種，但機殼都很原始灰白、很乾淨，保養得非常好，讓他稱讚「日本不愧是保養大國，不論是文化傳承還是物品傳承都做得非常到位」。

貼文引起熱議，「沒有看一下電腦是什麼牌子的？25年了還能用，很厲害欸」、「不如說20年還能使用，這批電腦蠻妖的」、「以前聽說過日本很落後，原來還真的是這樣，什麼年代了還在用老pc」、「別說電腦了，日本出了東京、大阪很多交通號誌，跟台灣25年前的型一樣」、「搜尋：日本3.5吋磁碟片，你會看到日本政府在這兩年才不再強制以磁碟片傳送文件」。

還有人也透露台灣很多機關也還是在使用老舊電腦，「其實台灣公家機關內部電腦也是很老舊，以前曾在行政執行署待過，平常只有內網進內部系統，基本不能幹嘛」、「我前公司也才這兩三年的事情，office還是都用2003版的啊！公司就是不花錢更新員工的軟硬體設備，台灣也很多」、「台灣派出所的電腦也差不多」、「我公務員，我面前這台電腦是撐過金融海嘯到現在的」、「竹科內多的是超過20年的，少見多怪」。

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