台灣人吃Buffet「1習慣」讓外國人看呆 一票人認同：本國限定

不同國家的人都有其獨特的生活習慣和文化，台灣人的習慣也常讓外國遊客覺得新奇。有一名女網友日前帶著外國朋友去吃Buffet，看到周遭的客人離開座位時的一個舉動，讓她笑說「台灣人真的都這樣」。

原PO在Threads發文表示，日前帶外國朋友去吃Buffet，但她發現周遭的客人離開座位去拿餐時，都將手機放在桌上，然後整桌的人就直接離開，東西完全沒有人顧，如此大膽的行為讓她直言「台灣人吃自助餐真的都這樣的，我的前後左右都這樣，我的南非朋友肯定很吃驚」。

貼文掀起熱議，不少人也有同感，「真的是台灣限定」、「手機通常很安全，吃飯忘好幾次在餐桌上，回去拿時店員已收妥，而且店員說是客人拿給他們的，非常感謝」、「我上次在星巴克，隔壁桌在談事情，然後三個人一起去櫃檯選點心蛋糕，公司大小章、手機、皮包、iPad都在桌上」、「我昨天去海港吃晚餐，看了好幾桌手機、錢包、包包全都放在桌子椅子上，然後人不見了」。

還有網友表示，通常會被偷的都是一些不太貴重的東西和食物，「台灣最愛偷不值錢的東西，因為不會被追究，安全帽、機車抹布、掛在車子前面的食物」、「我被偷過最瞎的是拜土地公的供品」、「在台灣不會拿別人手機，但是我擦機車的抹布每次下雨天就被偷」、「有一次剛買完鹹酥雞，鑰匙插在車上，去711買飲料，買完出來鹹酥雞不見了，鑰匙一樣還插在上面」、「會被偷的是早餐宵夜和雨傘」。