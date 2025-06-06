新買牛仔褲口袋藏石頭！內行人曝功用 一票人懂了：我也摸過

通常買衣服褲子時，都會檢查口袋是否有破洞或異物，有一名女網友透露剛買的牛仔褲裡，竟然發現好幾顆小石頭，讓她訝異又疑惑，不知道這些石頭有什麼用處。貼文一出，就有內行人解釋這些石頭的用處。

這名女網友在Threads發文表示，自己買了一條新的牛仔褲，穿上的時候發現右邊口袋是縫死的，她把縫死的地方剪開後，發現裡面竟然藏了有6顆大小不一的石頭，顏色都是白色的，讓她完全摸不著頭緒，不知道這些石頭到底是做什麼用的？

貼文引起不少討論，「可能是石洗過程跑進去的」、「現在環保都改石洗，正常喔」、「我以為是褲子拿去洗，發票沒拿出來」、「有些牛仔褲顏色叫石洗色，是真的用石頭洗的」；還有人也有同樣經驗，「我也曾在我的Levi’s找到小石子」、「我的Levi’s裡面也有！手會一直放在口袋裡面搓」、「難怪上次買一條牛仔褲，摸口袋摸到沙沙的」、「原來…終於被解惑，當時在新買的牛仔外套摸到這顆，還想說什麼東西」。

有內行人對此提出解釋，表示這些石頭是浮石（Pumice），又稱浮岩，因為含有大量的氣孔和小孔洞，密度很小所以非常地輕，可以浮在水面上。其主要用途是作為「舊化刷色」的處理，也就是把浮石丟進打磨缸，再把原色牛仔褲丟進去一起洗水，做出來的牛仔褲就會有舊化刷色的紋理。

有服飾業者也曾在Dcard發文，表示洗水做舊的過程中，浮石不小心掉進牛仔褲口袋的機率也是有的，通常出貨前都會檢查，但難免會有「漏網之石」。