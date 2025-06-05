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雨天不想濕腳…雨靴是正解？一票人推拖鞋 他曝可怕下場：比香港腳慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友下雨出門腳和鞋子都會濕掉，因此想買雨靴或雨鞋。示意圖／Ingimage
一名網友下雨出門腳和鞋子都會濕掉，因此想買雨靴或雨鞋。示意圖／Ingimage

近期受鋒面影響，各地易有短延時強降雨。一名網友發文，稱近日下雨出門時腳和鞋子都不免濕掉，要換鞋子很麻煩，因此想買雨靴或雨鞋，對此詢問網友們的意見。

一名網友在PTT發文，表示近期經常下雨，無論出門還是回家，腳和鞋子總是會被雨水淋濕，到了目的地還要換鞋子很麻煩，想知道雨靴或是雨鞋是否真的很有用，並表示他真的很需要，因此好奇發問「騎車的上班族會買雨鞋嗎」。

此文一出，不少網友反倒推薦穿「拖鞋」，不僅方便也不怕淋濕，「買拖鞋就好了，雨鞋超級沒用」、「拖鞋最好用」、「雨衣都會發臭了，雨鞋應該更容易，還是拖鞋實用」、「之前試過鞋套照濕不誤，拖鞋最好用」。

但也有網友指出穿雨鞋或拖鞋的缺點，「長筒的雨鞋不綁腳的話，水流進去不但濕還悶臭，香港腳在等你」、「雨鞋還是可能被汽車噴到，既然都會濕，當然選好清理又能快乾的方案」、「最好不要穿拖鞋、光腳，騎車摔一次腳趾斷了，比香港腳和什麼皮膚病都無法挽回」。

仍有不少網友認為雨靴、雨鞋或加鞋套是最佳選擇，「長筒的，好用好脫，拖鞋腳會溼，穿襪子不方便」、「3年前日貨連線買的雨靴穿到現在，沒後悔過，超推」、「我買套在鞋子上的防水登山套，就可以適用所有鞋款」、「騎車只要買雨褲+鞋套就可以」。

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