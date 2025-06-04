北捷車廂門一開她愣住「以為回到阿嬤家」 畫面曝光笑翻網友

台北捷運日前推出期間限定的「營養快充列車」，由於車廂地板換上懷舊風格的磨石子樣式，讓不少乘客驚呼連連。一名女網友在Threads貼出影片，發現地板竟和小時候在阿嬤家看到的一模一樣，忍不住笑說：「北捷不要鬧，一上車差點以為回到阿嬤家！」影片曝光後吸引超過164萬人次觀看，掀起熱烈討論。

北捷近期和Zespri奇異果合作，推出一個月的活動，在淡水信義線打造「營養快充列車」，除了石地板之外，也有紅色地磚的樣式。畫面曝光後，不少網友留言指出，「我上次上車也是滿頭問號，馬上拍起來」、「前幾天剛好也有搭到，地板真的很逼真」、「以為出門了，結果又回家了」，甚至有民眾貼出自家地板與捷運地板對比圖，花色幾乎一模一樣。

也有人提醒乘客搭車時務必小心，因為這種地板很容易「吞噬物品」，若耳機或小物品掉落幾乎難以尋回，「AirPods掉下去就知道多痛苦了」、「國小找不到橡皮擦的陰影又浮現」。