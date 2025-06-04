八方雲集下架1湯品 老饕哀號：這一碗是我的救贖

想到水餃、鍋貼，許多民眾的首選就是連鎖餐飲八方雲集，不過日前有網友哀號，八方雲集1神品居然停售，讓他無法接受，直呼「我2-3天就會去買一次，對我來說是萬靈丹一樣的存在」。文章曝光後，不少人也表示，「心碎，這一碗是我的救贖」。

原PO在Threads發文表示，他幾乎每2-3天就會去買八方雲集的「蕈菇湯」，這款湯品對他這種菇類與熱湯的愛好者來說，就像「萬靈丹」一樣的存在。原PO表示「只要喝上一碗，感覺很多事情都能舒緩開來，怎麼停售了？」

他還在留言處表示，「好難過，雖然我自己會煮，但有時候就是懶，而且八方雲集做得比我還好喝，湯頭很清甜，我剛剛滿心期待去買，來回確認菜單怎麼沒有『蕈菇湯』，一問之下才發現停售了，還以為是單純的印刷錯誤。八方雲集以後應該改為七方雲集，沒有了蕈菇湯，就是一家有著遺憾的連鎖店」。

文章曝光後，有網友回應，「心碎，這是我唯一會喝的湯」、「對不喝勾芡類湯品的人來說，這一碗是救贖」、「竟然沒有蕈菇湯了？真的不知道要喝什麼了！」、「超難過，八方雲集我最愛蕈菇湯，薑絲跟芹菜搭配不同口味的菇類超讚」、「前員工我推薦魚丸湯，其實湯底跟蕈菇湯一樣，只差在薑而已，你可以買回來自己加菇類」、「八方雲集的蕈菇湯是我唯一會點的湯品，下架的話，我們這些菇類愛好者該何去何從？」