去哪合適？他想帶60歲爸媽出國自由行 網推3地：交通方便長輩喜歡

帶長輩出國遊玩，哪個國家最合適呢？一名網友表示爸媽快60歲退休了，他很想帶兩人出國自由行，目前選定去日本沖繩自駕旅遊。對此，不少人建議去「交通方便」的地點，例如東京、福岡或京都。

一名網友在PTT發文，表示爸媽即將滿60歲，快要退休了，兩人都很喜歡日本，跟團去過5、6次了，但一直沒有自由行過，因此他打算帶父母去沖繩自駕旅遊，目前規劃在明（2026）年2月底到3月初，對此詢問其他網友們的意見。

此文一出，不少人認為交通方便最重要，也指出東京、福岡或京都更適合，「我之前帶媽媽去東京，住宿在半藏門蒙特里酒店，有電梯，出來地鐵站一分鐘，自由行搭地鐵玩東京市區」、「迪士尼樂園逛逛就夠了」、「京都吧，景點都近」、「京都不錯，老一輩會喜歡」、「京都或東京，交通方便」、「福岡跟由布院泡溫泉吧」。

也有網友勸不要自由行，如果要自由行行程也盡量排空一點，不要走太多路，「不要自由行，結案」、「帶長輩自由行是自討苦吃嗎」、「自由行等著被嫌到爛掉」、「自由行不要帶長輩」、「自由行要盡量排空一點，不然老人家一直走路、搭車勞頓喔」、「老人一律推薦走路少的行程」、「帶老人就租車自駕，不要走路」。

還有人推薦其他地點，「河口湖、富士山」、「北海道跟團」、「岡山、廣島，然後預算ok的話去宮島」、「輕井澤、草津溫泉、黑部立山、金澤」、「就中國大陸啊，語言通，有手機證件就到處走」、「廣島」、「楢山」、「宜蘭泡溫泉」、「秩父也不錯，離東京近」。