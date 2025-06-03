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歐洲窮遊去哪？小資男存11萬想「獨旅慢活」 內行推寶藏國家：吃住便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文詢問，在預算有限的情況下，有哪些歐洲國家適合慢遊？示意圖／Ingimage
網友發文詢問，在預算有限的情況下，有哪些歐洲國家適合慢遊？示意圖／Ingimage

一名年僅20歲的網友，近日在社群平台Dcard發文分享，自己存下約11萬元旅費，計畫展開歐洲自由行。不同於大多數人的「打卡行程」，原PO強調自己對景點並不執著，更希望能漫步歐洲小鎮街頭，欣賞當地建築、感受慢活生活，於是向網友徵詢：「不追熱門景點，只想悠閒一人旅行，該選哪個歐洲國家？」這篇貼文隨即在論壇掀起熱烈討論，留言區湧入不少過來人給建議。

有網友直言：「歐洲窮遊絕對是波蘭！」指出當地物價便宜，治安也還算可以，像克拉科夫、樂斯拉夫這類城市既保有歷史風貌，也有現代便利，讓背包客能深度體驗在地文化又不至於荷包大失血。也有網友分享：「波蘭物價跟台灣差不多，吃住都便宜，是東歐寶藏國家。」

除了波蘭，南歐的葡萄牙也榜上有名。有不少網友表示，葡萄牙氣候宜人、食物美味、消費又親民，無論是在里斯本、波多還是海邊小鎮，都能感受到濃濃生活氣息。一位網友簡潔點出：「天氣好、東西好吃、物價便宜，非常適合慢活旅行。」

不過也有不同聲音。一位自稱走遍15個歐洲國家的旅遊達人坦言：「如果是人生第一次到歐洲，不會推薦葡萄牙，雖然物價比較便宜，但整體而言並不讓人驚艷。」

而義大利也在網友心中佔有一席之地。雖然部分人提醒當地治安狀況參差，需提高警覺，但更多人著迷於義大利無可比擬的歷史遺產與浪漫氛圍，像是佛羅倫斯、羅馬與即將消失的威尼斯，更被形容為「此生必去」。有網友直言：「威尼斯很美，但有沉沒危機，建議年輕人把握現在，因為未來不一定還看得到它。」

另外，也有眼光獨到的旅人推薦波羅的海三小國，包括立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞，認為這些國家旅遊步調緩慢，物價也較西歐親民，更能深入感受當地生活。網友更分享：「有時間有預算的話，還能搭夜船北上芬蘭，一次玩好幾國！」。

自由行 自助旅行 背包客 獨旅 景點 小資族 出國旅遊

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