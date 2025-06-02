醫生要繳停車費發現沒零錢 2女孩雨天1舉動讓他尋人：很感動

台灣最美的風景是人！兒童感染科醫師顏俊宇近日發出「尋人啟事」，指出他在桃園火車站停車場繳費時，發現沒有零錢，當天下大雨，突然有兩位大約20幾歲的妹妹上前幫助，給了他60元停車費，還說「沒關係，小錢而已」，讓顏俊宇感動表示「我決定寫下這篇尋人貼文，如果妳們（善心助人的妹妹）看到這篇貼文，希望可以私訊我」。

顏俊宇醫生在臉書發文表示，他近日到桃園火車站辦事，車子停在桃園「路停站前停車場」，要準備繳停車費時，才發現錢包只剩千元大鈔，而這個停車場偏偏只收小額現金，悠遊卡、信用卡都不能支付，現場也沒有管理員，他又急著要趕去接孩子放學，不停地一邊翻錢一邊焦急，苦思該怎麼辦。

這時，旁邊有兩位大約20幾歲的妹妹，突然轉頭關心問，「你需要幫忙嗎？」顏俊宇醫生回應，「我只有千元鈔」，她們馬上回應，「那我們先給你60元好了」，這時顏俊宇醫生趕緊表示，「不不不，我可以跟妳們換錢」，而兩位年輕女性笑著回應「沒關係！小錢而已」。

事後，顏俊宇醫生在臉書表示，「我真的被她們溫暖打動，更讓我感動的是，繳完費才發現，這兩位妹妹走到機車區，她們是騎車過來的，早上還在下雨，她們還穿著雨衣、戴安全帽，整理裝備，那畫面讓我心裡更過意不去。開車上路後，才懊惱想到，我應該跟她們加個Line、說聲謝謝或留下聯絡方式」。因此他決定寫下尋人貼文，希望能找到那兩位善心人士，讓他轉帳還款，也歡迎那兩位妹妹有皮膚問題、其他問題都可以到診所找他。

文章曝光後，許多網友回應，「我上次也曾幫過路人，路人說要還款，我請他把愛心傳給下個人」、「沒關係，找不到人就把愛傳下去喔」、「台灣的風景是人啊」、「這是社會正能量」「一文錢難倒英雄漢，所以我錢包內可以沒有千元鈔，不能沒有百元鈔」、「我超常卡在停車場繳費機，遇到好心人解救真的超甘心」。