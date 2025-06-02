基隆搭郵輪到「日本石垣島」只要2千元 網友驚：跟到墾丁一樣
石垣島離台灣很近，輕旅行十分方便，是許多國人連假出遊的首選地點。近日日本業者預告，9月可能會啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，並以「YAIMA丸號」載客，價格幾乎等同從台北往返墾丁費用，單程票價最低是1萬日圓起（約台幣2100元），讓許多網友驚呼「墾丁真的玩完了」。
根據《聯合新聞網》報導，近日有日本航運業者向台灣交通部航港局申請「石垣島－基隆」定期客貨兩用渡輪，預計9月啟航，單程的航行時間是7小時，票價預估是台幣2100元，優惠的價格跟到墾丁的費用差不多，讓許多網友直呼「很興奮」，也認為「墾丁玩完了」。
這消息出來後，臉書「日本人的歐吉桑」發文表示「這對台灣是不是好事？目前確定一週有2-3次班次，如果是晚上11點從基隆出發，抵達石垣島後，大概是早上6點，對台灣旅客有很大的優勢」，他也指出「反過來說，有這麼好條件的日本旅遊，我很好奇有誰願意去墾丁玩？不管自己開車還是利用公共交通，從台北到墾丁應該超累，也不便宜吧？」
文章曝光後，網友大讚「墾丁生態終於可以好好休息了」、「到墾丁只開車的話，光不塞車要6小時，沿途有一堆測速照相、科技執法，這種精神損耗超大，搭高鐵也只能到高雄，高雄到墾丁又要2小時，不如去石垣島」、「對台北人來說，石垣島跟沖繩比較方便旅遊吧」、「太好了，多一個新的選擇，直接搭船到日本離島玩」；但也有網友指出，「搭郵輪去會暈船吧」、「沖繩的旅遊價格會不會被炒高？」、「郵輪應該是大通鋪吧？吵雜聲跟臭味會讓人舒服嗎？」
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