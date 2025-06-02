基隆搭郵輪到「日本石垣島」只要2千元 網友驚：跟到墾丁一樣

不同顏色包裝的立可白，真的有差異嗎？一名網友發文曬出市面上紅色與藍色的立可白，不懂兩款顏色在功能上有什麼差別？此文一出，廠商現身說法，表示紅色和藍色修正液裡填充的液體是一樣的，「功能沒有分別」，是為了顧客在包裝上有更多顏色選擇，才推出兩種顏色的。

2025-06-02 14:20