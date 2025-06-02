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男用藍、女用紅？他好奇「紅藍立可白」有何區別 廠商曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出市面上紅色與藍色包裝的立可白，質疑兩款顏色功能上的差別究竟在哪。示意圖／ingimage
一名網友曬出市面上紅色與藍色包裝的立可白，質疑兩款顏色功能上的差別究竟在哪。示意圖／ingimage

不同顏色包裝的立可白，真的有差異嗎？一名網友發文曬出市面上紅色與藍色的立可白，不懂兩款顏色在功能上有什麼差別？此文一出，廠商現身說法，表示紅色和藍色修正液裡填充的液體是一樣的，「功能沒有分別」，是為了顧客在包裝上有更多顏色選擇，才推出兩種顏色的。

原PO在Threads發文，他先是貼出貨架上藍色、紅色包裝立可白的照片，隨後詢問其他網友兩種顏色功能上的區別在哪裡？這是他從國小以來一直很困擾的問題。

此文一出，有人推測可能是圓珠材質的差異，亦或是男女使用上的區別，「以前好像顏色本來是區分一個是塑膠圓珠的，然後一個是金屬圓珠來販賣，後來為了方便，就統一都用成金屬的了」、「男生用藍色」、「曾想過它是不是有分男女生，男生用藍色，女生才能用紅色」、「以前同學的觀察，紅色女生用，藍色男生用比較多」。

也有網友推測是適用原子筆、紙面材質或速乾的區別，「紅色是適用水性原子筆，藍色是適用油性原子筆」、「紅瓶用途適用於影印紙或一般書寫紙張；藍瓶用途適用於傳真紙、熱感紙、收銀紙等光滑紙面」、「紅筆用紅色擦掉，藍筆用藍色擦掉」、「以前紅色是速乾，但它前面的珠珠頭常塞住擠不出修正液，常常用沒幾次要換新的」。

廠商香港Pentel也回復貼文，揭開真相，表示藍色和紅色立可白填充的液體「都一樣」，都有速乾功能，兩者功能無區別，是為了讓顧客在包裝顏色上有更多區別，才推出兩種顏色。廠商也補充，過去藍色是水、油性筆都能塗的萬用款，紅色則是速乾款，但後來開發出兩種特性兼備的產品，因此都統一了。

立可白

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