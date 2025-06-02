媽媽愛宣傳…他出國總收「代購清單」 怨扛4罐洗髮精：壓力很大

出國旅遊如何拒絕親朋好友「代購」的請求呢？一名網友發文，稱他去東京旅遊前，媽媽就跟親戚「大肆宣傳」他要去日本，並列一大堆代購清單給他，讓他崩潰直言：「每次出國壓力都很大」。

一名網友在PTT發文，表示他上周去日本東京旅遊，但自從月初買機票後，媽媽就開始宣傳他要去日本的消息，導致很多親戚會要求他代購日本的商品，甚至列出一堆「清單」給他。

原PO表示，這次特別誇張，還叫他扛4罐洗髮精、很多的大包裝藥妝等等，逛街時總是幫親戚找清單上的物品，沿途都在扛行李。回程時才發現他行李買了25公斤，幾乎所有買的東西都是親戚要的，他則幾乎沒買什麼東西。雖然是大家庭，關係都不錯，但每次出國都要代購讓他坦言「壓力很大」。

此文一出，不少網友建議可以直接「拒絕」，避免麻煩，「直接跟家人說我是去玩，不是代購」、「直接說不代買」、「你就直接拒絕啊」、「就不要買啊，他還能跟到日本逼你結帳不成」、「就拒絕啊，要懂得拒絕」。

也有網友分享拒絕的「藉口」，「說忘記帶卡出國、身體不舒服待在飯店、單純忘記了、手機沒網路沒辦法找之前要代買的清單、國內就有了價錢也差不多」、「下次說錢包遺失」、「說去日本搭廉航，沒買託運」、「就說你沒找到就好」、「找不到、賣完了，挑幾個喜歡的藉口」、「就說自己沒時間」。