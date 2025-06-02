快訊

濫用公務車監院道歉！ 李鴻鈞：3監委移送紀律委員會

注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保

勇敢實踐孩子人生中第一趟出走 幼兒園吹起畢旅過夜風

聽新聞
0:00 / 0:00

浴室要除溼？他喊「馬桶有水」多此一舉 網曝潮溼悲慘下場：很難清

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的媽媽堅持浴室也要除溼，不然會發霉。圖／ingimage
一名網友的媽媽堅持浴室也要除溼，不然會發霉。圖／ingimage

許多人會固定幫房間或客廳除溼，但總是很潮濕的浴室也需要嗎？一名網友發文，稱最近媽媽來家裡，堅持連同浴室一起除溼，固執地說不然會發霉，原PO質疑「浴室本來就有水」，除溼根本除不完，不是多此一舉嗎？對此，網友們紛紛分享經歷，勸告他浴室一定要除溼，否則「長霉斑超級難清」。

一名網友在PTT發文，表示近期媽媽來家裡，因為浴室要不要「除溼」小吵了一架，原PO原本只把除溼機放在臥室，並關上浴室的門，但媽媽堅持要打開房門，連同浴室一起除溼，並說不然會發霉。

原PO表示，連同浴室一起除溼後，大水箱一下子就裝滿水了，一兩天就要倒水，他也很疑惑，浴室馬桶裡一直都有水，幫浴室除溼不是「多此一舉」嗎？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸告浴室一定要除溼，否則發霉很難清理，「要，浴室長霉斑超級難清」、「浴室當然除濕，保持乾爽減少細菌霉菌滋生」、「浴室當然要除濕啊」、「浴室一定要想辦法通風弄乾，不然以後超難清潔」、「馬桶蓋上一起除濕，比較舒適，還可以減少很多打掃次數，發霉要清很久」、「浴室當然要除溼啊，長霉就超悲劇」。

也有網友分享保持浴室通風的小技巧，「通風加電扇就解決，兩年跟全新一樣，有窗戶跟乾濕分離真的很重要」、「洗完澡排風扇會開一陣子，除濕機接水管排水就好了」、「風扇應該就夠用了吧，除濕機感覺牛刀殺雞」、「要除濕，家裡的沒窗 每天刮水、抹布、風扇、除濕機，幾年了還跟新的一樣」、「有對外窗加一個主動排風扇就好了」。

除濕機 浴室

延伸閱讀

哪一種粽子配料最多人討厭？ 多數人秒選它：根本邪魔歪道

他見日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多種用途：真的好用

從月台就開始悶熱！她怨北捷文湖線夏天變「聞狐線」 冷氣只涼出風口

出門4天忘關冷氣！她崩潰喊「會壞嗎」 網指1機型恐「電費大爆炸」

相關新聞

浴室要除溼？他喊「馬桶有水」多此一舉 網曝潮溼悲慘下場：很難清

多人會固定幫房間或客廳除溼，但總是很潮濕的浴室也需要嗎？一名網友發文，稱最近媽媽來家裡，堅持連同浴室一起除溼，固執地說不然會發霉...

出門4天忘關冷氣！她崩潰喊「會壞嗎」 網指1機型恐「電費大爆炸」

冷氣忘了關會壞掉嗎？一名女網友發文，稱她出門時過於著急，忘了關房間裡的冷氣，但四天後才會回來，因此很擔心冷氣是否會壞掉和電費的問題，對此，有過來人給出經驗，表示冷氣不會壞掉，但電費就要視冷氣機型而定。

他教海底撈1招「現省200元」！網友集體搖頭：得了便宜還賣乖

知名火鍋海底撈因鍋底選擇眾多，深受不少年輕人喜愛。一名網友分享，近期到海底撈用餐，突發奇想帶了一包海底撈鍋底入店，且獲得店家同意，讓他開心喊「省了200元」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

便當界新霸主？一票網友讚它贏70％同業：主菜無敵手

台灣各地有許多便當店，也是不少上班族填飽肚子的好選擇。一名網友分享，自己覺得「梁社漢」主菜很好吃，但配菜卻難吃，好奇為什麼都不會倒閉？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

吃粽子沾什麼醬最適合？ 老饕力推這1款：不輸甜辣醬

現代人品嚐食物總是要搭配一些調味料才夠味，吃粽子也不例外，多數人都是用醬油膏或甜辣醬，有網友就好奇除了這些還能加什麼？貼文引起不少討論，有人建議不沾醬，也有老饕推薦東泉辣椒醬。

他見日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多種用途：真的好用

台灣人愛到日本旅遊，相對地不少日本人也喜歡來台灣觀光。有網友發文透露，日前看到有日本觀光客買了一堆不鏽鋼湯匙回去，讓他相當訝異。貼文一出引起不少討論，多數人都大讚這款湯匙非常實用，甚至還能切水果等各種用途。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。