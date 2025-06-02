浴室要除溼？他喊「馬桶有水」多此一舉 網曝潮溼悲慘下場：很難清

許多人會固定幫房間或客廳除溼，但總是很潮濕的浴室也需要嗎？一名網友發文，稱最近媽媽來家裡，堅持連同浴室一起除溼，固執地說不然會發霉，原PO質疑「浴室本來就有水」，除溼根本除不完，不是多此一舉嗎？對此，網友們紛紛分享經歷，勸告他浴室一定要除溼，否則「長霉斑超級難清」。

一名網友在PTT發文，表示近期媽媽來家裡，因為浴室要不要「除溼」小吵了一架，原PO原本只把除溼機放在臥室，並關上浴室的門，但媽媽堅持要打開房門，連同浴室一起除溼，並說不然會發霉。

原PO表示，連同浴室一起除溼後，大水箱一下子就裝滿水了，一兩天就要倒水，他也很疑惑，浴室馬桶裡一直都有水，幫浴室除溼不是「多此一舉」嗎？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸告浴室一定要除溼，否則發霉很難清理，「要，浴室長霉斑超級難清」、「浴室當然除濕，保持乾爽減少細菌霉菌滋生」、「浴室當然要除濕啊」、「浴室一定要想辦法通風弄乾，不然以後超難清潔」、「馬桶蓋上一起除濕，比較舒適，還可以減少很多打掃次數，發霉要清很久」、「浴室當然要除溼啊，長霉就超悲劇」。

也有網友分享保持浴室通風的小技巧，「通風加電扇就解決，兩年跟全新一樣，有窗戶跟乾濕分離真的很重要」、「洗完澡排風扇會開一陣子，除濕機接水管排水就好了」、「風扇應該就夠用了吧，除濕機感覺牛刀殺雞」、「要除濕，家裡的沒窗 每天刮水、抹布、風扇、除濕機，幾年了還跟新的一樣」、「有對外窗加一個主動排風扇就好了」。