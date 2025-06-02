出門4天忘關冷氣！她崩潰喊「會壞嗎」 網指1機型恐「電費大爆炸」

冷氣忘了關會壞掉嗎？一名女網友發文，稱她出門時過於著急，忘了關房間裡的冷氣，但4天後才會回來，因此很擔心冷氣是否會壞掉和電費的問題。對此，有過來人給出經驗，表示冷氣不會壞掉，但電費就要視冷氣機型而定。

一名女網友在Dcard發文，表示她剛剛太急著出門，導致忘了關閉冷氣，但算上今天，她要等到4天後才能回來，非常擔憂冷氣會因此壞掉，同時也擔心電費會飆高，因此著急地詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人給出解答，「冷氣不會壞掉，看看24小時的店家就知道」、「不會壞，家裡養寵物整年幾乎都沒關冷氣」、「我們公司機房冷氣從來沒關也沒事」、「我也曾經開一個禮拜，沒事」、「我好幾個月沒關過冷氣」、「不會壞，我上次也是回家3天多都沒有關冷氣」。

也有網友提到電費的問題，指出開4天電費並沒有太貴，「假設電費1小時30，4天3千有找」、「電費要看冷氣本身是不是省電級的，但4天而已，也不會貴到哪裡」、「小套房開連開1個月，電費不到1000元」、「冷氣開整天其實電費不會多太多，開開關關的時候造成的溫度差太大才會造成大量耗電」。

也有網友指出電費要看冷氣類型，窗型冷氣電費才會比較貴，變頻就很便宜，「看妳是什麼冷氣，窗型準備電費大爆炸」、「變頻的還好，其他的還是請人幫忙關吧，不然電費很驚人」、「如果是變頻冷氣，房間、客廳有密閉的話只要100-500元」、「看你什麼冷氣，變頻的沒差」。