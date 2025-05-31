他教海底撈1招「現省200元」！網友集體搖頭：得了便宜還賣乖

知名火鍋海底撈因鍋底選擇眾多，深受不少年輕人喜愛。一名網友分享，近期到海底撈用餐，突發奇想帶了一包海底撈鍋底入店，且獲得店家同意，讓他開心喊「省了200元」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「海底撈可以自帶鍋底欸」為題，指出近期到海底撈用餐，只點了一個鍋底，自己帶了一包海底撈「醇香牛油」鍋底，詢問店員是否可以加入？店員稱「是海底撈自己的鍋底可以」，讓他現省200元，直呼「味道跟店裡的一模一樣，只能說海底撈的服務真的好」。

貼文一出後，不少網友都表示「這樣就不收鍋底費？好划算」、「用自己家出的當然可以啊，不行也太怪」、「這可能是今年最省的資訊」、「雖然存在一點道德問題，但真的不用擔心海底撈，他們絕對是海賺的啦」、「好奇這樣會有加湯服務嗎」、「但賣的湯底沒有那麼好吃是濃縮的比例不好弄，我還是喜歡店裡的」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為此舉很貪小便宜，回應「自己貪心的舉動做過一次就算了⋯不要分享出來搞到一堆人都這麼幹」、不要亂教，店經理只是懶得計較而已」、「得了便宜還賣乖」、「責任問題，萬一你帶的東西保存不當食物中毒呢？」、「你這行為跟對岸一堆人開創搞死店員吃法，還發在網路上沒兩樣」。