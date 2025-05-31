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便當界新霸主？一票網友讚它贏70％同業：主菜無敵手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己覺得「梁社漢」主菜很好吃，但配菜卻難吃，好奇為什麼都不會倒閉？示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己覺得「梁社漢」主菜很好吃，但配菜卻難吃，好奇為什麼都不會倒閉？示意圖／Ingimage

台灣各地有許多便當店，也是不少上班族填飽肚子的好選擇。一名網友分享，自己覺得「梁社漢」主菜很好吃，但配菜卻難吃，好奇為什麼都不會倒閉？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有沒有梁肚漢為什麼都不會倒閉的八卦啊？」為題，指出梁社漢的主菜是真的好吃，但配菜除了高麗菜以外都很爛，而且飲料跟湯都還要另外加價購買，讓他好奇「梁社漢到底都是誰在吃？」。

貼文一出後，不少網友都表示「他家排骨是真的不錯，那價位應該沒有敵手」、「偶而去吃一次，還覺得比路邊70%的便當店好吃」、「雙北可能贏不了你家巷口，但贏不少巷口外的」、「椒麻雞好吃又不貴」、「今晚才吃而已，椒麻雞超頂，140元內」、「主菜水準之上，配菜就要看分店」、「說配菜不行，請問有哪家配菜是好的？」。

不過，也有部分網友推薦其他連鎖便當店，回應「比起來，連鎖還是鬍鬚張比較常吃」、「正忠排骨飯更好吃」、「正忠屌打」、「推悟饕、東池」。

便當 上班族

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