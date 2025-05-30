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吃粽子沾什麼醬最適合？ 老饕力推這1款：不輸甜辣醬
現代人品嚐食物總是要搭配一些調味料才夠味，吃粽子也不例外，多數人都是用醬油膏或甜辣醬，有網友就好奇除了這些還能加什麼？貼文引起不少討論，有人建議不沾醬，也有老饕推薦東泉辣椒醬。
有網友在PTT以「跟肉粽最合的是啥醬」為題發文，他說日前除了收到團購的粽子，還有別人送的、家人包的，總計大概50幾顆，讓他苦笑地說這幾天的三餐都得吃粽子。為了有點變化，也不要一成不變地吃到膩，他上網詢問大家，「有沒有除了甜辣醬以外，還能加什麼啊？」
多數人認為吃肉粽根本不需要沾醬，「不沾醬最好，現在調味醬的味道都太重，會把肉粽本身的味道蓋掉」、「直接吃就好了，加醬太鹹了」、「我都不加，原味最好吃」、「不要加，除非要搭花生粉跟香菜」、「這就不是個該配醬吃的東西」。
甜辣醬和東泉辣椒醬也是不少人指名的醬料，「愛之味甜辣醬，沒了」、「除了甜辣醬外，都是邪魔歪道」、「甜辣醬或是花生粉蒜蓉特製醬」、「東泉辣椒醬，唯一選擇」、「東泉不錯，但是好難買」、「唯一東泉」。還有網友力推其他醬料，「海山醬，唯一端午才買的醬」、「北港花生辣醬」、「花生粉搭醬油膏，極品」、「有試過芥末醬」、「蚵仔煎的醬」。
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