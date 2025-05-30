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他見日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多種用途：真的好用

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前看到有日本觀光客狂掃一堆不鏽鋼湯匙回去，讓他相當訝異。 示意圖／ingimage
原PO日前看到有日本觀光客狂掃一堆不鏽鋼湯匙回去，讓他相當訝異。 示意圖／ingimage

台灣人愛到日本旅遊，相對地不少日本人也喜歡來台灣觀光。有網友發文透露，日前看到有日本觀光客買了一堆不鏽鋼湯匙回去，讓他相當訝異。貼文一出引起不少討論，多數人都大讚這款湯匙非常實用，甚至還能切水果等各種用途。

從原PO在Threads貼出的照片看到，這款不鏽鋼湯匙一組有3入，是台灣家庭必備的餐具之一，也可以在許多小吃店、餐館看到，對於有日本人狂掃這款餐具，原PO也感到很好奇，忍不住笑說「日本是不是真的沒有這種湯匙？」、「真的太可愛」。

貼文掀起眾人熱議，「要開陽春麵店嗎？」、「我姐（在日本）也請我帶這個去給她」、「日本沒有這款，對他們來說有中華料理的氣氛」、「因為日本的湯匙都是厚的那種拉麵湯匙嗎？」、「日本的家居、百元店，幾乎找不到類似形狀」、「全世界只有台灣有，我出國工作也要帶一支」。

不少愛好者大讚非常好用耐操，「台灣湯匙好用，重點是好洗又耐用」、「尾巴很好挖，小時候都用這個湯匙挖養樂多冰」、「我回台灣的時候也專程買帶回來，吃湯麵很好用」、「可以輕鬆地把便當角落的飯粒刮得乾乾淨淨」、「內行，挖芭樂心及木瓜籽必備」、「挖芭樂籽超好用」、「還可以切食物，超棒」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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餐具 日本

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