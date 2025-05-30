哪一種粽子配料最多人討厭？ 多數人秒選它：根本邪魔歪道

今天（30日）是端午連假的第一天，不少人除了返鄉、出遊以外，還不忘應景地品嚐美味的粽子。台灣除了南北粽以外，還不斷推出創新口味和吃法，內部餡料也不盡相同，有網友就好奇哪一種配料最讓人討厭？

原PO在PTT以「粽子裡面的嫌惡配料是什麼？」為題發文，因為一年一度的端午節又來到，免不了又要吃一堆粽子，通常常見的配料有香菇、魷魚、蛋黃、栗子、花生等，不同配料都有人喜歡和討厭，他說自己最討厭的就是香菇，也好奇哪一個是粽子裡面最多人討厭的？

貼文一出，一票人秒選栗子，「栗子跟蝦米最噁」、「我是比較討厭栗子」、「為什麼要放栗子？」、「跟佛跳牆一樣，栗子就是噁」、「栗子呀，不入味一點都不搭」、「栗子，根本邪魔歪道」、「栗子口感就和糯米完全不搭硬要塞，嘔嘔」、「絕對是栗子，澱粉幹嘛還要包澱粉」。

其他網友也表示，「還有加鷹嘴豆的也很噁」、「鹹蛋黃是世界上最噁心的東西」、「香菇很香阿，肥肉比較多人不敢吃吧」、「肯定是干貝龍蝦，整個就突兀」、「干貝吧，放那麼高檔東西打壞平衡感」、「花生超噁心」、「肥肉，尤其那種要化不化的」、「蚵乾吧，我愛吃蚵仔的都覺得它噁心」。