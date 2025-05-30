快訊

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

國票金兩派股東戰火燒 明年董事會改選恐掀「茶壺風暴」

麥當勞1措施讓他氣炸「附贈說教套餐」 一票人點頭：本末倒置

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨麥當勞的點餐機大排長龍，他到櫃檯點餐卻不斷被要求使用點餐機。路透
原PO抱怨麥當勞的點餐機大排長龍，他到櫃檯點餐卻不斷被要求使用點餐機。路透

麥當勞近年來不斷升級內部硬體設備，其中點餐機最讓人有感。有網友發文抱怨日前到台中某家麥當勞消費，內部3台點餐機都排滿了人，他直接到櫃台排隊，卻不斷被宣導使用點餐機，甚至點完餐結完帳還被店員冷冷拋下一句「下次可以用點餐機」，讓他非常不高興。

原PO在PTT發文表示，當時店內3台點餐機都有人在排隊，他看到櫃檯有人點餐，於是也跟著站上去排。當時有位男店員向他宣導可以用點餐機，但原PO心想機台前面不少人在等候，點完餐也還是要回櫃檯排隊結帳，因此不予理會。後來點完餐並叫號領餐時，稍早在宣導的男店員對著他冷冷拋下一句，「你下次可以用點餐機」，然後轉身繼續備餐。

原PO當下非常傻眼，不理解為何要被強迫使用點餐機，「客人不用點餐機，有需要記仇記到送餐再教育一次嗎？」他氣憤地決定投訴，並表示店裡的點餐機數量不足，客人想要人工點餐，為何要被兩次教育，「吃個速食附贈說教套餐，今天氣得很飽」。

貼文一出，不少人也很有感，「推點餐機推到走火入魔，本末倒置了」、「麥當勞這麼愛點餐機，又不把手機點餐普及」、「我不想用點餐機排隊，都直接點歡樂送」、「點餐機看前面的人猶豫半天，有比較好嗎？」、「點餐機真的一堆人按超級久」、「不只一家店這樣，點餐機明明滿了排一堆人卻不讓人工點餐，超奇葩」。

但也有網友幫忙緩頰，「反正你先點也不會做比較快，反而他幫你點沒時間出餐」、「有些店家會引導排點餐機的去櫃檯，不過我習慣自己按了」、「因為你櫃檯點也是一樣排單，但是用點餐機點，店員可以幫忙備餐」、「看起來就公司政策，你投訴也是為難他而已」。

還有過來人分享自身經驗，「之前我去某家麥當勞，櫃檯只有我一個客人，想用人工點餐還被拒絕」、「我這邊有家店看到點餐機排隊時，店員還會引導客人去櫃檯」、「我這間有時候機台滿的話，還會叫人去櫃檯點」、「我家附近的店剛開始也堅持一定要用機台點，後來就放棄了」。

麥當勞

延伸閱讀

麥當勞「買一送一」來了！ 「冰炫風、蛋捲冰淇淋」優惠開吃 「得來速、歡樂送」限定省錢攻略

吉伊卡哇之亂！ 日麥當勞急喊卡 宣布提早停售「第3彈活動」

有點地獄...日本麥當勞提供寫實手臂PNG素材 乙武洋匡：不可以。

美網傳麥當勞特定餐點能「緩解偏頭痛」！專家說...真的有效但勿依賴

相關新聞

麥當勞1措施讓他氣炸「附贈說教套餐」 一票人點頭：本末倒置

麥當勞近年來不斷升級內部硬體設備，其中點餐機最讓人有感。有網友發文抱怨日前到台中某家麥當勞消費，內部3台點餐機都排滿了人，他直接到櫃台排隊，卻不斷被宣導使用點餐機，甚至點完餐結完帳還被店員冷冷拋下一句「下次可以用點餐機」，讓他非常不高興。

準新娘想在好市多買金飾 過來人兩極評論曝1點很重要

美式賣場好市多商品種類眾多，就連黃金也買得到。有一名女網友準備要結婚，她考慮要到好市多購買結婚金飾，但不知道有什麼需要特別注意的，因此想問問大家的意見。貼文引起不少討論，還有人提醒在好市多買黃金不能退貨。

讚嘆台南新誠品重現敦南文青聖地！他盼成24小時書店 一票當地人不看好

有網友在Threads驚嘆，台南新的誠品店似乎完美復刻了早已消逝的敦南誠品，尤其是在書櫃中間藏著個人座沙發，讓愛書人歇息的巧思，都令人想起敦南誠品的味道。

北捷電扶梯禁止走動講不聽！網推日本「絕招」：比宣導100年好用

電扶梯常因許多人頻繁走動或習慣性靠邊導致意外發生，一名網友在PTT發文指出，除了台灣，日本也有手扶梯靠邊習慣，因此在當地的名古屋市推出「和平駐足隊」，穿著「電梯不要走」的醒目的衣服直接在手扶梯卡位，原PO呼籲北捷「直接物理性阻擋想走的人，比你宣導一百年還有用！拜託北捷抄一下名古屋的作業好不好」。

麵線攤也賣臭豆腐…一堆小吃都有「常見搭檔」 內行曝2原因

吃小吃時，為何總會出現某些特定的「組合」呢？一名網友發文，稱他想自己想開一間大腸麵線，順便賣臭豆腐，這才猛然想起，為何賣麵線的店家都會一起賣臭豆腐，賣涼麵也會賣味增湯，對此，有內行網友透露是因為「備料方便」。

跟團遊日「溫泉旅館房間沒浴室」！她不敢泡裸湯 領隊也無奈：客訴吧

台灣近年赴日旅遊者眾，不論跟團或自由行都喜愛深度旅遊路線，但你是否注意過旅館浴廁差異？近日有民眾反映，家人入住的日本旅館房間內沒有浴室，只有大眾澡堂，恰巧家人因私人原因不便使用，向導遊求助也只得到「回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。