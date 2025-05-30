麥當勞1措施讓他氣炸「附贈說教套餐」 一票人點頭：本末倒置

麥當勞近年來不斷升級內部硬體設備，其中點餐機最讓人有感。有網友發文抱怨日前到台中某家麥當勞消費，內部3台點餐機都排滿了人，他直接到櫃台排隊，卻不斷被宣導使用點餐機，甚至點完餐結完帳還被店員冷冷拋下一句「下次可以用點餐機」，讓他非常不高興。

原PO在PTT發文表示，當時店內3台點餐機都有人在排隊，他看到櫃檯有人點餐，於是也跟著站上去排。當時有位男店員向他宣導可以用點餐機，但原PO心想機台前面不少人在等候，點完餐也還是要回櫃檯排隊結帳，因此不予理會。後來點完餐並叫號領餐時，稍早在宣導的男店員對著他冷冷拋下一句，「你下次可以用點餐機」，然後轉身繼續備餐。

原PO當下非常傻眼，不理解為何要被強迫使用點餐機，「客人不用點餐機，有需要記仇記到送餐再教育一次嗎？」他氣憤地決定投訴，並表示店裡的點餐機數量不足，客人想要人工點餐，為何要被兩次教育，「吃個速食附贈說教套餐，今天氣得很飽」。

貼文一出，不少人也很有感，「推點餐機推到走火入魔，本末倒置了」、「麥當勞這麼愛點餐機，又不把手機點餐普及」、「我不想用點餐機排隊，都直接點歡樂送」、「點餐機看前面的人猶豫半天，有比較好嗎？」、「點餐機真的一堆人按超級久」、「不只一家店這樣，點餐機明明滿了排一堆人卻不讓人工點餐，超奇葩」。

但也有網友幫忙緩頰，「反正你先點也不會做比較快，反而他幫你點沒時間出餐」、「有些店家會引導排點餐機的去櫃檯，不過我習慣自己按了」、「因為你櫃檯點也是一樣排單，但是用點餐機點，店員可以幫忙備餐」、「看起來就公司政策，你投訴也是為難他而已」。

還有過來人分享自身經驗，「之前我去某家麥當勞，櫃檯只有我一個客人，想用人工點餐還被拒絕」、「我這邊有家店看到點餐機排隊時，店員還會引導客人去櫃檯」、「我這間有時候機台滿的話，還會叫人去櫃檯點」、「我家附近的店剛開始也堅持一定要用機台點，後來就放棄了」。