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準新娘想在好市多買金飾 過來人兩極評論曝1點很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準備結婚的女網友打算在好市多購買金飾，貼文引起兩極評論。 示意圖／聯合報系資料照
一名準備結婚的女網友打算在好市多購買金飾，貼文引起兩極評論。 示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多商品種類眾多，就連黃金也買得到。有一名女網友準備要結婚，她考慮要到好市多購買結婚金飾，但不知道有什麼需要特別注意的，因此想問問大家的意見。貼文引起不少討論，還有人提醒在好市多買黃金不能退貨。

這名女網友在臉書「Costco好市多情報站」發文表示，以前知道好市多有賣黃金覺得很莫名其妙，但自己最近準備要結婚，反而慶幸好市多有賣。她說結婚前的準備很繁瑣，沒想到一堆事情卡在一起，其中就包括要購買結婚金飾，但因為最近金價飆漲，光是黃金本身價格再加上工藝費用就很驚人，因此覺得在好市多買黃金好像比較划算，而且也有保障。

原PO說好市多賣的金飾款式沒有很多，但都有一定的份量，因為以往生活用品都在好市多買，甚至換輪胎、加油也都在這裡搞定，但就是唯獨沒買過黃金，所以很好奇是否也有人的結婚飾品也是在好市多買的，該怎麼挑選，有什麼該注意的地方？

貼文引起兩極評論，有人點出在好市多購買的優點，「之前在好市多買，碰到還沒調漲，比外面銀樓便宜」、「好市多的金價有時候不會跑太快，之前有人現買現轉賣還有賺」、「好市多真的算比較有保障的，也不會偷斤缺兩」、「我姊結婚好像就是在好市多買的，做工其實也不錯」。

但也有網友不建議，「老實說外面比較划算」、「好市多黃金比較貴，我一個手鐲外面的跟好市多的價格差一萬多塊」、「買過，好市多只有金條還能買，金飾不會比較划算」、「好市多黃金工錢超貴」、「建議銀樓買款式比較多，還可以選金價低的那天去買」。

還有內行人提醒，「買黃金不能退貨」、「好市多的黃金購買之後不能退」、「賣場內與銀樓差別在有明碼標價，刷卡不加%，可以試著算一下」。

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