讚嘆台南新誠品重現敦南文青聖地！他盼成24小時書店 一票當地人不看好

坐落於台南市南區中華西路的南台灣最大「誠品生活台南」自28日起試營運，貫穿3至4樓的挑高10米雙層書店，藏書量為南台灣最豐富，不少網友抱著期待前往參觀。有網友在Threads驚嘆，台南新的誠品店似乎完美復刻了早已消逝的台北敦南誠品，尤其是在書櫃中間藏著個人座沙發，讓愛書人歇息的巧思，都令人覺得有敦南誠品的味道。

原po表示，新開幕的台南誠品讓他驚異的是，完美復刻或者說是重現了那讓無數文青「競折腰」的誠品敦南。原po認為，光是在書櫃中間藏著個人座沙發、讓愛書人歇息的設計，就足以讓人聯想到敦南誠品。

原po說，在書籍陳列上，新的誠品不像南紡誠品只擺暢銷書，而採各種書籍無論鉅細、不分中外皆有一本，為各領域的讀者提供一座寶庫。他在讚嘆一切都像極敦南誠品的同時，也許願這家新的誠品能發展為24小時的誠品書店，成就新世代的文青聖地。

有網友提出質疑：「請問雜誌有沒有封膜？沒有才叫當年敦南！另外有無友善木頭地板？有的話才叫當年敦南，還有沒有24小時營業？晚上12點後有文青妹坐在地板上看書？有的話才叫當年敦南！以上都沒有……。」

但仍有不少人附和，表示真的很懷念敦南誠品坐在地板上看書的感覺。對於原po敲碗台南誠品改為24小時營業，有人則認為沒必要，「我就住南區，南區大部分的居民都是老年人或是壯年人，晚上都在休息，更何況誠品還開在大型百貨裡，沒有那個消費能力可以支撐整晚的成本，反而可能倒得更快」、「台南新的誠品開在一個偏僻的地方，而敦南誠品是在鬧區裡，即使不是24時，都滿滿是人」，懷疑逛書店人潮能持續多久。

也有部分網友對誠品書店已百貨公司化，以文具百貨為主、書籍為輔的陳列方式感到惋惜，認為誠品書店的宗旨已然消失，「最好什麼完美復刻，根本就不是書店了，還復刻什麼？」

「誠品生活台南」貫穿3-4樓、挑高10米雙層。圖／誠品提供