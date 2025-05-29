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北捷電扶梯禁止走動講不聽！網推日本「絕招」：比宣導100年好用

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運宣導電扶梯兩側站立成效不彰，有網友推薦日本「物理性阻擋法」。 中央社
台北捷運宣導電扶梯兩側站立成效不彰，有網友推薦日本「物理性阻擋法」。 中央社

電扶梯常因許多人頻繁走動或習慣性靠邊導致意外發生，但即使台北捷運已多次宣導，仍難有效改善這個問題。一名網友在PTT發文指出，除了台灣，日本也有電扶梯靠邊習慣，名古屋市因此推出「和平駐足隊」，穿著「電扶梯不要走」的醒目衣服直接在手扶梯卡位，原PO呼籲北捷「直接物理性阻擋想走的人，比你宣導一百年還有用！拜託北捷抄一下名古屋的作業好不好」。

原PO表示北捷於2024年開始宣導「電扶梯不要走」，結果毫無成效，有相同困擾的日本同樣在各地宣導，甚至有地方訂了「不要走」條例，但因為沒罰則起不了作用。近期名古屋市派出「和平駐足隊」，其實就是「擋路部隊」，隊員會穿著「電扶梯不要走」的醒目衣服，直接站在電扶梯一側不動，成功讓名古屋市民搭電扶梯都停下腳步。

原PO也補充，雖然一開始有市民覺得市政府在擾民，但成效其實非常好，並強調會這樣處理也是一種安全考量，畢竟電扶梯意外越來越多，而且兩邊都站人其實運輸效率更高。文末原PO呼籲北捷、交通部「不要再只會貼標語、發新聞稿說要宣導了」，不如學名古屋直接組個「北捷擋路隊」，在尖峰時段派人在各大站的電扶梯左邊駐守，物理性阻擋想走動的人。

貼文發布後引發網友熱議「抄日本可以比較不會被罵」、「花錢請工讀生就能解決看要不要」、「還能增加就業機會不錯啊」、「兩邊都走才對啊，增加運載量」、「最低時薪找人來做，應該不錯」、「兩邊都站人才能做到最大運載量沒錯啊」、「科技執法啊，誰在手扶梯走出站直接扣罰金」、「開放檢舉、罰鍰制度、立即見效」。

不過也有許多人反對「台灣擋路部隊會直接被踹下電扶梯」、「在台灣會被嗆被扁到當天離職吧」、「在台灣試看看啊，看能撐多久」、「以現在台灣來說，這根本高危職業」、「嫌時間太多？沒事在那邊擋別人的路」、「我還是支持開放走路，趕時間的時候真的很賭爛」。

電扶梯 日本 名古屋 台北捷運

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