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麵線攤也賣臭豆腐…一堆小吃都有「常見搭檔」 內行曝2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何賣麵線的店家都會一起賣臭豆腐。 聯合報系資料照
一名網友好奇為何賣麵線的店家都會一起賣臭豆腐。 聯合報系資料照

小吃店為何總會出現某些特定的「組合」呢？一名網友發文，稱他想自己想開一間大腸麵線，順便賣臭豆腐，這才猛然意識到，為何賣麵線的店家都會一起賣臭豆腐，賣涼麵也會賣味增湯？對此，有內行網友透露是因為「備料方便」。

一名網友在PTT發文，表示他本身非常喜歡吃大腸麵線，朋友提議他自己創業開一間店，還可以同時賣「臭豆腐」，這時他才驚覺為何賣麵線的店家總會一起賣臭豆腐呢？

原PO舉例，除了賣臭豆腐外，有的還會順便賣「肉圓」，賣涼麵的店家通常也會一起賣味增湯，原PO與朋友討論了半天，也找不出其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，內行網友推敲出2大考量，主要是備料方便和市場決定，「小本生意備料方便」、「市場決定的，大家喜歡生意好，後進者就把他們搭在一起」、「看其他間都這樣賣，開業的就跟著這樣賣吧」、「都是重口味，客群類同集大成」、「可能第一家這樣搭，後面跟著開店的也就這樣搭了」。

也有網友舉出其他常見的小吃組合，「滷肉飯、雞肉飯配味增湯」、「嘉義人涼麵配四味果汁，米粉是配貢丸湯」、「滷肉飯配肉羹湯」、「水餃要配酸辣湯」、「台南牛肉湯配肉燥飯，台中炒麵配豬血湯，彰化肉圓配龍髓湯，嘉義火雞肉飯配龍鬚菜」、「蚵仔麵線是要搭烤香腸」、「烤香腸跟豬血糕」。

蚵仔麵線 臭豆腐 美食 滷肉飯 涼麵 小吃

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