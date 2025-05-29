不買尷尬！他習慣UNIQLO試穿後「貼心放回」 店員們搖頭：更麻煩

不少人逛服飾店時為了不讓店員感到為難，會選擇「裝作要買」，即便試穿後覺得不適合，也不會直接表明，而是默默拿著，再偷偷掛回展示架。不過這樣的「貼心」舉動，其實可能對店員造成反效果。

一名網友近日在Threads分享自己逛UNIQLO與ZARA的習慣，表示每次試穿完衣服後，店員總會在試衣間外說「不需要的話給我就好囉」，但他總覺得全都說不要太尷尬，於是會假裝要買一、兩件，再趁機悄悄掛回架上。

貼文曝光後，引起部分網友共鳴，「跟我一樣，尤其我常常一次就試穿四、五件，感覺全都說不要好像有點過份，還會跟他們說這件我OK，假裝快樂的帶走，然後再自己默默上架」、「我也是一樣，就是會很害羞，都沒有買很不好意思」、「欸，原來不是只有我這樣，就是怕給店員添麻煩」、「完全懂你」。

不過，也有不少服飾業從業人員跳出來直言，這樣做其實會讓整理工作更複雜，若顧客沒辦法確實將衣物恢復到展示狀態，不如直接交給店員，「尺寸掛錯、方向顛倒、男裝混進女裝區，反而要花更多時間重新整理」。還有人補充，有些服飾乍看相同但款式細節不同，一旦放錯區域，不只打亂展示，也可能影響其他顧客挑選。