外婆癌末命危！他只想著出國竟問「喪假能提早用嗎？」 眾人看傻
人生難免遇到突發狀況，公司的請假制度，也是為了保障員工的權益，無論是特休、病假還是喪假，都有明確的規範與申請流程。近日一名網友在Dcard以「喪假可以提早用嗎？」為題發文，讓不少人看傻眼。
原PO昨（27日）發文坦言，自己剛接到媽媽通知，得知外婆因癌症末期，剩下的時間恐怕不多，而他也開始思考「喪假」能不能提早用。原PO表示，「我下禮拜連假剛好要出國玩，如果（外婆）今年確定過世的話，我可以用喪假先請假嗎？這樣我特休就可以等年底換錢了，勿砲，認真發問」。
貼文曝光後，不少人看不下去狂酸，「你怎麼不提早50年用自己的喪假？別砲我，認真發問」、「傻眼欸，想拿喪假出國玩，你好歹也等她真的走了，沒有那種先預支的」、「你的認真發問著實嚇到我了」、「談戀愛、約會可以提早請婚假嗎？順便預支結婚補助？」、「不如找個人登記結婚好了，婚假有八天，比喪假三天還來得多，等出國爽完之後你再去離婚就好」。
也有網友回應，「我們公職是從離開開始算，在安寧病房也不行，要請自己的假」、「但請喪假不是要訃聞佐證嗎？正常來說是要訃聞上日期之後的才可以吧」、「現在知道為何有些公司只需提供訃聞，有些公司需交死亡證明書或戶籍謄本了，大概就是防止原PO這類型的人吧」。
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