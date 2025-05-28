外婆癌末命危！他只想著出國竟問「喪假能提早用嗎？」 眾人看傻

上駕訓班撞壞東西是正常的嗎？一名女網友發文，稱她在上駕訓，打R檔時不小心踩錯踏板，導致車子直接撞倒駕訓班的計分版，當下非常自責，教練念了一頓她後，過了四天還沒有接到賠償的事宜，對此，不少網友認為撞車在駕訓班「很常見」。

2025-05-28 14:58