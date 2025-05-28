該放棄台灣穩定工作去「澳洲打工」？ 網勸快行動：過了年紀就沒辦法

工作百百種，要選擇合適的職業不容易。日前有位29歲女網友表示，自己現在擔任約聘性質的工作，壓力小又可以符合她完美主義、容易焦慮的個性，但另一半有機會走澳洲技術簽證，因此她猶豫要不要去澳洲打工，雖然做勞力工作，但薪資比台灣高。對此，網友看法不一。

原PO在PTT發文表示，她需要照顧家人，現在存款有120萬左右，每個月薪資平均3萬4千元到4萬元。以前聽父母說要找政府的工作，至少穩定又福利好，於是她往教育去發展，結果發現不符合預期，因此改做約聘性質工作，剛好符合自己個性，輕鬆又壓力小，但「薪水真的超低」。

原PO表示，近期看到認真又內向的朋友去澳洲打工，雖然只是勞力工作，但月薪有7萬以上，而且朋友到那邊後心理狀況變健康，生活跟工作都達到平衡，讓原PO認為「感覺我做得要死要活領低薪，不如去國外做肉廠按摩師傅領高薪」。她補充說明，「我另一半未來有機會走澳洲技術簽證，但也可能是5-7年後的事，因為我有父母要照顧」。

文末原PO拋問，「我目前猶豫要不要趕在31歲以前申請簽證，和另一半去澳洲生活，用澳洲薪資幫台灣父母申請長照，但想到33歲又得要因為年紀問題，不能留在澳洲，要回台灣重新找工作，怕回來已經很老了，還有人要用我嗎？當初我應聘工作，就有人暗示我28歲年紀偏大，各位可以打醒我嗎？」

對此，許多網友提出不同看法，「還年輕可以去，但澳洲也有年齡限制，那邊工作沒那麼好找」、「去澳洲吧，想去還是去，過了年齡限制就沒機會了」、「趕快去澳洲打工了！超過年齡就沒辦法了」、「去了國外就拚留在那」、「沒打算在澳洲留下來的，就別去打工」、「妳以為勞動工作很輕鬆？先去試看看吧，澳洲沒那麼好混的」、「我也是31歲前申請簽證，快31歲才飛過去，非常後悔沒有早點去，導致我只能待一年」。