妹子駕訓班練車撞到計分板超自責 過來人安慰：很常見

上駕訓班撞壞東西是正常的嗎？一名女網友發文，透露在上駕訓時，打R檔不小心踩錯踏板，導致車子直接撞倒駕訓班的計分版，當下非常自責，教練唸了她一頓後，過了四天還沒有接到賠償的事宜。對此，不少網友認為撞車在駕訓班「很常見」。

原PO在Dcard發文，表示日前在駕訓班練車，當時想後退，結果打R檔時不小心踩錯踏板，車子直接往後衝，撞到駕訓班的計分板。她當下非常慌張，不斷跟教練道歉，謊稱是油門跟煞車卡到，教練唸了她並表示之後再談賠償事宜，但過了四天，仍然沒接到賠償通知。

原PO表示當天非常自責，認為教練放她一個人練習，卻造成別人困擾，但爸媽覺得不是她的問題，反而認為駕訓班就是要練車的，發生這種事「在所難免」，對此原PO詢問網友們的意見。

此文一出，不少人也認為撞車在駕訓班很常見，「我相信駕訓班應該滿常見的，不太需要自責，能用錢解決的都是小事」、「在駕訓班撞到都是小事，在外面撞到才麻煩，畢竟駕訓班就是學習開車的」、「別擔心，我朋友曾經在駕訓班撞倒一棵樹，然後爬坡的時候有辦法把車開出斜坡」。

但也有網友批評她不應該說謊，「我覺得撞車大家都會有不小心，但是說謊的話還是不要上路好了，到時候自己看手機亂撞也說是暴衝」、「謊稱油門跟煞車卡到真的不行」、「先不論技術問題，出事了之後發矇還說謊」、「說謊真的很不行」、「在那邊裝懂用倒退的回去還撞成這樣，還說謊不敢承認，真的不要上路害人」。