要養貓嗎？35歲單身上班族想養貓陪伴 過來人建議：別養2隻

現代人喜歡養寵物，但你知道養幾隻貓最合適嗎？一名35歲的上班族發文，表示自己單身一人生活，月薪實領6萬，希望養貓，但又怕上班時貓咪會寂寞，因此詢問網友：「大家覺得我的狀況適合養貓嗎？」

原PO在PTT發文，表示自己目前35歲、單身，一個人住在兩房的房屋內，月收入實領6萬，經濟狀況沒問題，因此想要一隻貓緩解寂寞的感覺。

原PO表示，自己上班時間是從早上6點到晚上6點，一天有12小時沒辦法在家，如果養貓又怕牠太寂寞，加上住在高樓層，怕吵到樓下的鄰居，且又沒有養過貓狗的經驗，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人提出照顧貓咪的方式，「養女孩子，雌貓6個月大就比較不會黏人，且比較沒有泌尿跟搶地盤的問題，我家兩隻6歲跟8歲還是會晚上跑來跑去」、「鋪個地毯，除了減少噪音之外，可以防止貓咪腳滑，久了關節痛」、「養了要注意老了醫藥費的花費比較高」、「貓咪其實很長時間都在睡覺，你回家的時候要花時間陪伴就可以了」、「買些玩具設施給牠們玩」。

也有網友透露養寵物的數量，「不建議養兩隻，貓在家會無聊有另一隻陪是人類的想法，貓只會覺得另一隻在搶地盤，有時候還會爭寵」、「養一隻，家裡開電視或廣播給牠，看看會不會比較不孤單」、「放貓獨自在家的話還是有些地方需要注意的，我周遭很多人養貓，一隻和兩隻的都有」。