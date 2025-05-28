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啃老到35歲翻身當公務員…他自認「人生勝利組」想娶嫩妹 慘遭媒婆打槍

聯合新聞網／ 綜合報導
考公職示意圖。圖／聯合報系資料照片
考公職示意圖。圖／聯合報系資料照片

一名自稱啃老到35歲、終於考上公務員的男子，近日在Dcard以「年薪80萬被嫌棄」為題，自認已成「人生勝利組」，並表示想找25歲以下的年輕正妹當另一半，卻慘遭媒婆打槍，讓他氣得直呼「難道要去越南娶嗎」，引發眾人熱議，不僅遭酸「你配嗎」，更有人直言「越南女生都不會選你」。

原PO透露自己靠爸媽養到35歲，終於翻身成功考上公務員，目前年薪80萬，倘若一路工作到50歲，還能領到逾百萬。由於南部生活開銷低，原PO自認南部的年薪80萬，會比北部的「假80萬」還實在。他規劃只工作15年、51歲退休，55歲領每月2萬元終身俸，「根本人生勝利組」。

原PO表示，他擇偶條件設定為25歲以下的漂亮女生，甚至能接受對方月薪只有3萬元，卻被媒婆當場打槍「條件太高」，令他忿忿不平，「拜託！我苦讀好幾個月才考上的，竟然連月薪3萬的妹子都找不到，難道要去越南娶嗎」。

貼文一出即引爆網友留言區，有人直言「25歲以下也太嚴苛」、「就是因為有你這種人，大家才覺得考上公務員的都有問題」、「你有想過越南女生的感受嗎」、「25歲以下的美女真的輪不到你，因為比你優秀的男生也很多」、「你又知道越南的就一定要嫁給你？台灣10年前就不是她們的首選了，韓國才是」、「說苦讀幾個月？你這是拖了十幾年才起步吧」、「你顏值沒到，年薪也不夠補」。

另外有網友指出，原PO搞錯公務員退休制度，「哪有終身俸？現在是確定提撥制」、「2023年新制上路早沒這回事了，別再活在過去」。事實上，根據現行制度，2023年起公教人員退休金已全面改為「確定提撥制」，不再保證終身俸。未來退休金來源為政府與個人提撥帳戶累積，可選擇一次領或分期領，不同方式金額也有差異。若原PO是新進公務員，所謂「每月領2萬到死」恐怕只是自己一廂情願的美夢。

公務員 人生勝利組

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