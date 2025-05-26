嫌沖繩太無聊？旅遊達人神解說「超有料」 網推爆：你沖繩系？

日本跟台灣距離近，許多台灣民眾在連假時，會選擇飛到日本度假，尤其沖繩旅遊方便，是不少人的首選度假區。不過日前有位網友抱怨「沖繩其實滿無聊的，為何鄉民（網友）推爆？」對此，有位旅遊達人表示「沖繩在發揚自己文化方面，做得滿不錯的」，文章曝光後，許多人大讚「你沖繩系？」

一名網友在PTT發文表示，沖繩不就水族館逛一逛、沙灘玩水，一些塔爬一爬，剩下的就是無止境的逛街買東西，因此他指出「我覺得滿無聊的，大概去一次就不會去了，為什麼沖繩明明很無聊，鄉民還是推爆？」

對此，有另一名專業網友回文「如果只是想要廢人行程，躺著曬太陽、看海景、喝飲料、看美女、玩海上活動，沒有一定要去沖繩，但如果想體驗不同文化，那沖繩在發揚自己文化方面，倒是做得滿不錯的」。

該網友舉例「除了海洋行程外，沖繩背後都有文化脈絡，像是國際通、美國村都是美軍進駐沖繩的產物，連帶影響到沖繩居酒屋，出現了三線伴奏，且因為美軍是在二戰進駐的，因此沖繩的飯糰也加入午餐肉」。他又舉例其他歷史典故，像是沖繩的前身為琉球王國，陶瓷工業盛行，明代還有福建居民到沖繩，風獅爺也到了沖繩，最後日本併吞沖繩，沖繩本地想保留主權獨立，才出現大河劇『琉球之風』」。

文章曝光後，有網友大讚「你沖繩系？」、「我跟你旅行應該合得來」、「其實還有玉泉洞也很好玩，當地很會設計燈光」、「沒歷史文化的地方我反而不去」、「推長知識」、「沖繩的確有日本文化、閩南文化跟美國文化」、「推你有深度」、「去沖繩會覺得無聊，應該是跟錯人去了吧」。