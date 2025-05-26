好巧！北捷1條路線完成「12年國民教育」 網驚：沒注意過這細節

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現「中和新蘆線站名從國小銜接到高中，可以完成12國民教育」。台北捷運示意圖。聯合報系資料照
一名網友發現「中和新蘆線站名從國小銜接到高中，可以完成12國民教育」。台北捷運示意圖。聯合報系資料照

我們在搭捷運時，會注意要在哪一站下車，但有時候捷運各站名稱之間是有「關聯」的，日前有位網友發現「中和新蘆線的蘆洲段，站名都是以學校名稱為名字」，原PO幽默表示「這條線5個車站中，有4站是用學校命名的！」對此，更有網友笑稱「一條線走完12年國教」、「再往前一點還有輔大」。

一名網友在Threads貼出捷運路線圖，只見圖片的電子跑馬燈寫著「三重國小、三和國中、徐匯中學」，原PO寫下「台北捷運真神奇，一條線路完成12年國教，教育部都沒辦法做到」。

文章曝光後，許多網友笑稱「不用懷疑，我就是一條橘線完成三個階段的國民教育」、「這條線還有輔大」、「太嫩了！台中的東海大學，能讓你從幼兒園一路唸到博士班」、「中和新蘆線甚至在高中還有兩種選擇，徐匯中學跟三民高中可以選」、「我們經常在搭捷運，竟然沒有注意到這樣的細節」、「蘆洲線除了蘆洲站之外，其他都是學校的名字」、「其實沒辦法，因為這區沒有其他地標啊」。

根據台北市政府法務處指出，捷運車站的命名原則是：具有地方之辨識性、具地標顯著性、具歷史意義。而要有地方便是性的命名準，應以捷運車站為中心，半徑五百公尺範圍內，且捷運車站站名字數不能超過6個字。

台北捷運 中和新蘆線

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