會消失嗎？女兒被鉛筆戳皮膚留黑點 一票網友：我的20年了還在

你的皮膚也有「黑點」嗎？一名媽媽發文，稱她的女兒在補習班被同學用鉛筆戳到下巴，石墨卡在裡面，形成一顆黑點，雖然對方家長有馬上道歉，但也擔心黑點是否會一直存在，對此，一票網友曬出自己的「童年黑點」，並透露黑點不會消失。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示她的女兒在上補習班時，被同學拿鉛筆誤戳下巴，石墨卡在皮膚裡面，變成一顆黑色的痣，對方家長晚上也有打電話道歉，隔幾天也拿禮盒給女兒，原PO也知道小孩不是故意的，並沒有打算責怪任何人。

原PO表示，但她很在意女兒下巴的「黑點」，老師們說黑色素會慢慢退，但經過了半個多月，石墨完全包覆在皮膚內，她很怕顏色會暈開，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友貼出自己的童年黑點，並表示黑點不會消失，「國小約1-2年級插到手，過了10幾年了還有」、「快30年了，還在」、「這不會消失，我的20幾年還在」、「手背這2點跟了我4x年了，跟別人說是被自動鉛筆插到的沒幾個人信」、「不會不見，小時候愛玩自己用到，快20年了還在」。

也有網友建議可找醫美處理，「不會完整不見，如果會，要非常久，直接詢問醫美處理可能會比較快」、「長大在意的話可以醫美雷射處理，我的大腿被國小一年級的男同學插進去鉛筆痕跡，到現在過了28年痕跡還在喔」、「應該要去醫美診所」、「這個可以去詢問有雷射機台的皮膚科」。