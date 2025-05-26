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5直轄市都有！下個該蓋捷運的縣市是哪？網點名1地「繳稅前幾名」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇提問「下一個應該蓋捷運的城市會是哪裡？」掀起熱烈討論。圖為台北捷運。圖／台北捷運公司提供
有網友好奇提問「下一個應該蓋捷運的城市會是哪裡？」掀起熱烈討論。圖為台北捷運。圖／台北捷運公司提供

台灣目前僅有台北、新北、桃園、台中、高雄五個直轄市擁有捷運系統，基隆捷運則預計2032年通車，地方是否建設捷運涉及交通需求、財政負擔與民意支持，並非每個縣市都適合推動。近日有網友好奇提問「下一個應該蓋捷運的城市會是哪裡？」，掀起熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板發文詢問下一個需要蓋捷運的城市，「金門、苗栗、雲林、澎湖？」文章一出不少鄉民紛紛點名新竹，「新竹蓋得起也養得起，但問題是沒地」、「只有新竹有本錢蓋」、「新竹繳稅前幾名然後建設倒數前幾名」、「有科學園區的地方居然沒捷運為什麼？」、「應該是要給新竹建設，但捷運給新竹的話，建商不知道會把房價噴到多遠」。

不過也有其他網友認為「台中啊，才一條是能幹嘛」、「台中吧，藍線趕快蓋才能解決那條路塞爆」、「台中都還沒蓋好輪不到新竹」、「桃園未來之都，人口坐三望二，次於新北」、「台南吧，怎麼能讓台南沒捷運？」、「當然要蓋在大眾運輸最不便的地方」。

事實上，新竹市2017年提出「大新竹輕軌路網計畫」，預計串聯高鐵特定區、竹科、新竹市舊城區及新竹縣竹北生活圈等4大核心區，不過目前仍有多項可行性評估需要討論和整合。至於台中捷運，市府規畫已完成的綠線外其他7條線路同時進行推動，進度最快的藍線從台中港搭建到台中車站，連接山海線，預計明(2026)年開工，2034年完工

至於六都中唯一沒有捷運的台南市，已規劃6條路線，有3條完成可行性研究在交通部審查，進度最快的是一期藍線，交通局長王銘德日前表示，希望今年底完成設計，明年上半年能夠找到廠商、下半年動工。

新竹 捷運 大眾運輸

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