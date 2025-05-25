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訂位報姓氏「口天吳」遭店員諷 火鍋店被一星洗版：國文老師？

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訂位報姓氏「口天吳」遭店員諷 火鍋店被一星洗版：國文老師？

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
火鍋店因店員糾正顧客對自己姓氏的敘述，引起網友熱烈討論。圖／AI生成
火鍋店因店員糾正顧客對自己姓氏的敘述，引起網友熱烈討論。圖／AI生成

你會怎麼介紹自己的姓氏？日前有網友於threads發文，表示自己於火鍋店訂位時，報出自己姓氏「口天吳」，遭店員當場糾正，讓場面十分尷尬，此情況也引起其他網友們的熱烈討論。目前該火鍋店也被網友以一星洗版，表示「真不知道是賣火鍋還是教國文的店」、「聽說是國文老師在當服務生」

根據網友發文，當晚到一家人很多的火鍋店候位，店員詢問「貴姓、幾位？」，他回應「口天吳，4位」結果店員表示「同學，你確定吳可以用口跟天組合嗎？」同時店員還拿便條紙寫「吳」給他看，並說「同學你好像國文沒學好吧，吳下面怎麼會是天呢，你應該不是大陸人吧？」最後發文者尷尬傻眼到不知道要回什麼，並取消候位。

隨著該發文在網路發酵，也引起網友們的熱烈討論，並也有網友透露「下面『夨』，讀音為ㄗㄜˋ」，而該店亦遭網友肉搜曝光。目前在google map中，已經湧入許多網友給予一星負評，表示「來朝聖口天吳店家，木易楊不是楊，艹頭黃也不是草，阝東陳也不是耳，店員國學真是好棒棒！」、「這裡好像有自以為是的國文小老師」、「請問您們店員是國文老師嗎？」

某人氣火鍋因店員糾正顧客對於姓氏的敘述，因此遭網友留下一星負評洗版。圖／擷取自google map
某人氣火鍋因店員糾正顧客對於姓氏的敘述，因此遭網友留下一星負評洗版。圖／擷取自google map

火鍋 店員

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