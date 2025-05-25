訂位報姓氏「口天吳」遭店員諷 火鍋店被一星洗版：國文老師？

你會怎麼介紹自己的姓氏？日前有網友於threads發文，表示自己於火鍋店訂位時，報出自己姓氏「口天吳」，遭店員當場糾正，讓場面十分尷尬，此情況也引起其他網友們的熱烈討論。目前該火鍋店也被網友以一星洗版，表示「真不知道是賣火鍋還是教國文的店」、「聽說是國文老師在當服務生」

根據網友發文，當晚到一家人很多的火鍋店候位，店員詢問「貴姓、幾位？」，他回應「口天吳，4位」結果店員表示「同學，你確定吳可以用口跟天組合嗎？」同時店員還拿便條紙寫「吳」給他看，並說「同學你好像國文沒學好吧，吳下面怎麼會是天呢，你應該不是大陸人吧？」最後發文者尷尬傻眼到不知道要回什麼，並取消候位。