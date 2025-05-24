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在北車急需現金！好心人1行為讓她超感動 網友全讚：把愛傳下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期在台北車站突然急需現金，無奈身上只有手機能轉帳，結果遇到一名好心人，直接掏出400元，還表明「不用還」，讓她超感動。照片為示意圖，非內文當事人。圖／Ingimage
一名女網友分享，近期在台北車站突然急需現金，無奈身上只有手機能轉帳，結果遇到一名好心人，直接掏出400元，還表明「不用還」，讓她超感動。照片為示意圖，非內文當事人。圖／Ingimage

台灣最溫暖的風景就是人！一名女網友分享，近期在台北車站突然急需現金，無奈身上只有手機能轉帳，結果遇到一名好心人，直接掏出400元，還表明「不用還」，讓她超感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「爆料公社」表示，近期在台北車站東3門遇到一名好心人，當時因急需現金，身上只有手機可以轉帳，對方竟直接掏出400元給她，表明「不用還」，她處理完事情後，立刻回去要轉錢給他，對方只看了一眼轉帳明細，就揮手示意讓她離開。

這名女網友進一步說明，因為趕著去搭高鐵，就匆匆離開，等到上高鐵後才發現轉帳並沒有成功，讓她過意不去，但當下也不知道對方的帳號了，才把過程PO上網，希望讓對方看到，並寫下「雖然400元對您來說可能不多，但還是希望能讓我可以還這份人情」。

貼文一出後，不少網友都給出實用建議，紛紛表示「實在找不到就把愛傳出去，幫助下一個妳碰到需要幫助的人」、「倘若找不到人，心裡又過意不去，400元可以用這先生的名義捐出去，名字寫善心人就好，天會知道的」、「妳的po文，讓台灣少了詐騙，多了誠實，感謝，值得按讚！台灣亂象真的太多」、「你把這份愛傳下去就是最好的浪漫，其實也不一定真的要找到人」、「將愛傳遞下去，給更需要幫助的妳有功德、他有福報」。

高鐵 台北車站

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