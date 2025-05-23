尪見妻所得數字氣罵「害我多繳稅」 她怨：自己想買保時捷還計較

每年5月是報稅季，也是不少人荷包淌血的月份，有一名女網友透露自己去年（2024）經申報所得是38萬，沒想到老公抱怨這會讓他跳稅級，因此要求她拿出38萬的10%來幫忙繳稅，讓女網友反嗆「是不是覺得單身報比較划算？」貼文也引起不少討論。

原PO在Dcard發文表示，自己創業開公司，去年經會計師申報所得是38萬元，沒想到老公看到後竟然情緒失控，斥責原PO所得加上他自己的200多萬，會讓他跳稅級，因此要求她拿出38萬的10%來幫忙繳稅。

原PO不滿被老公指責沒什麼貢獻，還害他多繳稅，讓她聽了很不高興，當面回嗆：「那你是不是覺得單身、各自申報會比較划算？」不僅如此，她更抱怨老公最近還在考慮要不要買保時捷凱燕，沒想到卻跟她計較區區38萬的所得，讓她難以接受。

貼文一出，不少人看不下去，還建議原PO快點離婚，「跳級距又不是總金額全部一起跳，會扣累進差額啊！那妳的免稅額扣除額他是直接無視嗎？」、「夫妻合併報還給他更多免稅額，他有種不要啊」、「妳的免稅額扣一扣剩沒多少錢啊，坑妳吧？」、「那妳的免稅額叫他拿錢出來抵」、「那就讓他恢復單身吧」、「還不恢復自由，是想要辛苦一輩子嗎？」、「妳內心也知道基本上可以放生了不是嗎？」、「請離婚，讓自己不受氣、不難過」、「連這點錢都要跟妳計較，妳可以直接休了，他不是真的愛妳」。

還有網友建議分開計稅、合併申報，「不是應該可以夫妻各類所得分開計稅嗎？這妳就不會影響到他的累進差額了，分開計稅+合併報繳」、「不是可以分開計稅、合併申報嗎？」、「那就分離課稅啊，自己的稅自己繳，幹嘛佔妳的扣打」、「38萬為何不分開計稅？說不定還接近免稅」、「分開報，妳搞不好還有機會可以退稅，然後再把退稅的錢灑他臉上」。