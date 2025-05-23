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她用1甜點取代沙拉醬大讚「超好吃」 一票人認同：清爽無負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO利用優格取代沙拉醬，讓她大讚非常好吃。 示意圖／ingimage
原PO利用優格取代沙拉醬，讓她大讚非常好吃。 示意圖／ingimage

不少人瘦身減肥都會吃沙拉，但是沙拉醬的熱量高，反而讓人越減越肥。有一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文表示，自己平常就會吃沙拉，最近看到threads上不少人分享用優格來代替沙拉醬的吃法，讓她相當好奇，也想自己嘗試看看味道如何。

原PO準備水煮蛋、水煮鮪魚加在一起攪拌，然後再加入一些自己喜歡的蔬果來均衡一下，最後再倒入優格拌勻，味道也讓她大讚「真的超好吃」。原PO訝異加優格可以這麼搭，而且還很健康，當早餐實在很方便，推薦大家可以試試看。

貼文吸引不少同好留言，「我也試過喔，比較清爽無負擔」、「最近也都用優格代替沙拉，這樣整杯優格直接倒入，蛋白質直接再加10G，很棒」、「連續吃兩天了，好好吃又有飽足感」、「優格超讚，吃多都不怕負擔，我還自己做無糖優格，感覺比較划算」、「超好吃又有飽足感，重點是吃起來很清爽」。

還有老饕分享自己的搭配，「前陣子也是用優格製作鮪魚沙拉！然後洋蔥狂加，超級好吃，比美乃滋還爽口，超讚」、「優格真的很搭，還可以灑上堅果，我之前還用優格醃漬肉片，超軟嫩的」、「我一直都喜歡用希臘優格加初榨橄欖油來當沙拉醬，在希臘和土耳其等地都有用優格搭烤肉的吃法，土耳其有一道菜是優格加鹽、胡椒和小黃瓜切丁，非常好吃」、「我是優格+地瓜，超有飽足感」、「妳把蛋黃挖出來，然後跟優格拌勻在一起當沙拉醬，妳會發現另一個天地」、「我是有再加蘋果丁，變得更好吃也有飽足感」。

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