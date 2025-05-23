客下單要外送員幫做1事 網熱議：還要兼做「抓猴」喔

外送服務讓不少人省去出門採買的時間，但也有人會利用下訂單時，請外送員幫忙做其他服務，讓他們很苦惱。有一名外送員貼出訂單截圖，客人註明朋友的男友疑似劈腿，因此希望外送員藉由送餐理由，確認對方是否在家，貼文引起不少討論。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出客人的訂單截圖，上面備註透露朋友的男友疑似劈腿，因此刻意下了166元訂單，想請原PO藉由外送理由進去大樓裡，確認對方是否在家。

客人還幫忙獻計，「我這裡有一袋東西，你拿進去說X號房的外送，需要簽收！你說你聯絡不上對方電話，讓管理員用對講機跟樓上講，我要確認對方是否在家。我訂單地點跟送達地點在同個位置，我就在附近而已」。

貼文引起眾人熱議，「外送員除了送孩子上學外，還要兼做抓猴了」、「我會接，保持著吃瓜心態去」、「現場體驗比8點檔還精彩的劇情」、「外送員還要兼偵探喔，很瞎誒」、「記得帶上密錄器，吃瓜也要保留證據」、「問題是那袋東西如果是非法物品，被攔下就完了」、「之前接過類似的，他給我$500小費」、「我會通知對方再賺一筆」。

還有不少網友看到客人下單的價格，也打趣地認為太少了，「166元就要求這種服務？」、「做夢…等等劈腿的惱怒，把外送員打成劈腿，166塊還不夠掛號費餒」、「沒錢請不了徵信社」、「請專業都不止這個錢」、「聰明！省下一筆徵信社的費用」。