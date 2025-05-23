她買自助餐夾5樣185元嚇傻 內行曝「地雷」：我不敢夾

自助餐店對於外食族或不想下廚的人來說，是個非常方便的地方，但其計算方式一直以來也為人詬病。一名台南的女網友發文抱怨，前幾天到自助餐夾了3樣菜、1份軟骨肉、1片魚肉，這樣收費185元，讓她驚訝不已。貼文一出，多數人秒懂價格貴在其中一樣食材。

從原PO在臉書「台南大小事」貼出的照片看到，餐盒中有菜豆、毛豆仁、青花菜，另外還有1份軟骨肉和1片魚，沒有米飯，但結帳時聽到價格是185元當場嚇傻，直呼這是人生中夾自助餐第一次夾到這麼貴。

貼文引起討論，「妳很少去菜市場買菜吼」、「這價位不是盤子是碗公」、「不意外，我記得我之前兩個主菜、三個配菜270元」、「夾了就不要嫌貴！好吃最重要」、「吃自助餐本來就不是為了便宜，而是為了組合自己喜歡的菜，夾3-400都是日常」、「電價調漲，萬物一起漲，自助餐本來就很貴，現在貴，以後還會變貴」。

多數人都認為主要貴在那條魚，「那塊魚很高貴，我是不敢夾」、「魚肉類先問價錢再夾，有些便當店肉魚有標價錢」、「夾自助餐不能夾魚，在自助餐中是最貴的，妳偏偏要去夾最貴的東西，然後再來PO網說這樣多少錢，這是要怪誰？」、「魚要看是什麼種類，新鮮的海魚一餐吃幾百塊正常啊，而且專門賣魚的利潤都有一半，妳自己煮魚50，外面吃魚要100」、「雙主菜，而且那塊鱈魚也不便宜」、「魚不便宜啊，菜市場妳親自去問問」、「我夾素食都要這個價格了，何況妳還有一大塊比目魚」。