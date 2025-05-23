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「3個雞蛋糕60元」他看傻 內行曝2因素：合理價格

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買了3個雞蛋糕要60元，數量和價格讓他嚇了好大一跳。 圖擷自「爆怨2公社」
原PO買了3個雞蛋糕要60元，數量和價格讓他嚇了好大一跳。 圖擷自「爆怨2公社」

在這物價飛漲的時代，許多人都感嘆錢越來越薄，就連一些庶民點心也貴得高不可攀。有網友日前買了3個雞蛋糕，但要價60元讓他嚇了好大一跳，貼文也引起不少討論，有內行人點出2個關鍵原因。

原PO在臉書「爆怨2公社」貼出照片表示，日前買了3個造型雞蛋糕，當時有看到店家標示價格，但沒有數量，付錢時才知道3個竟要60元，等於1個20元，讓他非常傻眼。從照片裡看到，袋子裡裝了3個雞蛋糕，造型是動物的腳掌，有掌心和爪子，相當可愛。

貼文讓不少人看了頻搖頭，「又醜又貴死人」、「這個雞蛋糕烤起來賣相好差…3顆60好貴」、「這是NG品嗎？這賣相…」、「我實在是不能相信，即便在台北市也不可能這樣子要賣人家60，50-60元大概都是5-7個雞蛋糕的數量的」、「現在外面賣東西貴鬆鬆」、「吃這個不如吃甜甜圈」。

但有網友認為會貴的原因，應該在於有包餡造型，「有包內餡的吧」、「有內餡正常，沒內餡就貴」、「這價位裡面應該有餡料」、「這個應該有包內餡，看外觀應該是烤好沒打開透氣、悶住，所以外觀變醜」、「有包內餡、造型雞蛋糕，算是合理價格」、「現在雞蛋糕不便宜呀，有造型的更貴，只是要盤子價，也要用好看點呀」、「換個造型就加價，我還是喜歡吃原本的樣子」。

還有過來人分享類似的經驗，「我之前買過50元一個」、「我之前去公館那買一個鯛魚燒90，從此不再買」、「還好啦，小琉球的海龜燒也是100元5個」、「跟現在車輪餅一樣一個35以上」。

物價

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