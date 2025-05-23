「3個雞蛋糕60元」他看傻 內行曝2因素：合理價格
在這物價飛漲的時代，許多人都感嘆錢越來越薄，就連一些庶民點心也貴得高不可攀。有網友日前買了3個雞蛋糕，但要價60元讓他嚇了好大一跳，貼文也引起不少討論，有內行人點出2個關鍵原因。
原PO在臉書「爆怨2公社」貼出照片表示，日前買了3個造型雞蛋糕，當時有看到店家標示價格，但沒有數量，付錢時才知道3個竟要60元，等於1個20元，讓他非常傻眼。從照片裡看到，袋子裡裝了3個雞蛋糕，造型是動物的腳掌，有掌心和爪子，相當可愛。
貼文讓不少人看了頻搖頭，「又醜又貴死人」、「這個雞蛋糕烤起來賣相好差…3顆60好貴」、「這是NG品嗎？這賣相…」、「我實在是不能相信，即便在台北市也不可能這樣子要賣人家60，50-60元大概都是5-7個雞蛋糕的數量的」、「現在外面賣東西貴鬆鬆」、「吃這個不如吃甜甜圈」。
但有網友認為會貴的原因，應該在於有包餡和造型，「有包內餡的吧」、「有內餡正常，沒內餡就貴」、「這價位裡面應該有餡料」、「這個應該有包內餡，看外觀應該是烤好沒打開透氣、悶住，所以外觀變醜」、「有包內餡、造型雞蛋糕，算是合理價格」、「現在雞蛋糕不便宜呀，有造型的更貴，只是要盤子價，也要用好看點呀」、「換個造型就加價，我還是喜歡吃原本的樣子」。
還有過來人分享類似的經驗，「我之前買過50元一個」、「我之前去公館那買一個鯛魚燒90，從此不再買」、「還好啦，小琉球的海龜燒也是100元5個」、「跟現在車輪餅一樣一個35以上」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言