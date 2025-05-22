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謊稱工作竟是去找小王 他目睹女友媽爆氣：當街揍人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友無意間抓包女友偷吃。圖／AI生成
一名男網友無意間抓包女友偷吃。圖／AI生成

怎麼會有這樣的巧合？一名男網友分享，他在4月時與女友一家安排了聚餐，但女友因為工作無法參加，讓他決定與她的家人單獨相處。不料，當天餐廳臨時停業，讓原PO不得不找新餐廳，結果就在大夥兒前往的路上，竟意外撞見女友與另一名男子手牽手從旅館走出。貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在Dcard發文指出，當時他與女友家人一同從停車場步行至新餐廳，正好路過一棟旅店大樓，沒想到女友與小王就這麼剛好牽著手走出來。

原PO表示，由於女友的父母都是退休教師，十分注重品行，因此對女兒的行為極度失望，當下女友媽直接在路上開打，「畫面非常精彩」。

事後，男子以冷靜的態度分手，沒有與女友發生激烈爭執。他表示，「買賣不成仁義在」，認為人際關係比其他事更重要。值得注意的是，事後他才知道，原本預訂的餐廳因老闆的母親突發心肌梗塞而臨時關閉，這場巧合才讓他無意間揭露了女友的秘密。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「未免也太誇張，怎麼出軌的人那麼多啊」、「你的社會化技能點滿了耶，這樣處理很成熟」、「另一半的藉口怎麼永遠是加班」、「這什麼戲劇化發展，中國X片都想不到」、「你這EQ，佩服」、「哥你真猛，換成我，沒當場巴下去都算客氣」。

心肌梗塞 家人 女友 Dcard

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