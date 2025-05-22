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阿嬤為她準備「50年寶貝」作嫁妝 準婆婆秒嫌棄…一票人搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳相處之道是一門高深學問。示意圖／AI生成
婆媳相處之道是一門高深學問。示意圖／AI生成

結婚不只是兩個人的事，還涉及兩個家庭。一名女子透露，男友與家人日前來到家中提親，卻因為阿嬤準備的嫁妝－醃製半世紀的「鹹檸檬」，令準婆婆感到嫌棄，導致氣氛有些尷尬。貼文曝光後，也引發了底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，自己下個月即將結婚，這次男朋友與家人到府提親，「我阿嬤要送一大瓶鹹檸檬給我做嫁妝，未來婆婆聽後很嫌棄，當我阿嬤的面講不要這東西，吃了會中毒」。

對此，原PO阿嬤也不甘示弱回嗆道：「我活到90歲，一直這麼健康，幾乎很少生病，全靠這瓶寶貝！有頭暈就用這個沖水喝，看看誰比誰長命！」這番話語一出，立刻讓未來婆婆無言以對。

貼文曝光後，網友也紛紛表示支持，有人留言：「這好物耶，不識貨」、「我也有一缸，不過只有醃五年左右吧」、「妳阿嬤說的是真的，橘類的果皮真的是治療燒聲最好的食補」、「做鹹檸七，咳嗽時泡水喝」。甚至有網友提醒：「妳要認真考慮婚姻了，未來婆婆對於阿嬤的愛嫌棄，代表沒有尊重女方家長」。

不過，也有網友持不同看法，認為：「之前我有黑到發亮的醃製檸檬皮，酸到不行，都直接給人了，這東西很看人送，不是人人愛」、「這種特殊的物品其實不用硬要當成台面上的嫁妝，私下給孫女就好了」，還有網友指出：「（準婆婆）也不一定是不敢出聲，可能是禮貌不再回應，嫁妝給妳喝就好」。

阿嬤 結婚 嫁妝

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