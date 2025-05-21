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他想帶父母出國「自由行」又怕太累 網苦勸最好跟團：別背鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友打算跟父母出國遊玩，想自由行但又擔心父母太累。圖／ingimage
一名網友打算跟父母出國遊玩，想自由行但又擔心父母太累。圖／ingimage

與父母一起出國遊玩，該選擇跟團還是自由行呢？一名網友發文，表示打算跟父母出國遊玩，本身想自由行，但又擔心父母太累、臨時迷路或排隊沒耐心，但有朋友勸他跟長輩出國一律「跟團」，否則只是自討苦吃。對此，許多網友勸告如果想要家庭和諧，一定要選擇跟團。

原PO在PTT發文，表示近期想帶父母出國遊玩，本來心情很好，現在卻在焦慮自由行或跟團的問題。原PO表示，自己習慣自由行，但長輩似乎更傾向跟團，吃住交通都不用操心，不過他認為跟團行程太緊湊，也不想參與購物的行程。

原PO說自由行的話，怕父母太累，如果碰到臨時迷路、坐錯車或排隊，他們可能會失去耐心，因此認為還是跟團輕鬆，朋友也勸告原PO不要自由行，跟長輩出去玩一律跟團，不然就是自討苦吃，但父母想去的景點跟團又去不到，讓他陷入糾結之中。

此文一出，不少過來人透露如果想要家庭和樂，就選擇跟團，「父母出國前都會說一切聽你的，但最後一定會開始念一堆東西」、「台灣老人事情真的很多，建議跟團，出國後才發現家裡長輩的體力有多差」、「想要家庭和樂就跟團吧，不要搞死自己」、「跟團，除非你能幫拿行李且一路安撫，自由行你會後悔」。

也有網友分享跟團的好處，「跟團，自己才不會背鍋」、「跟團還可以跟其他人聊天，分散長輩注意力」、「絕對要跟團，導遊幫忙管理，多花點錢吧」、「跟團，自己不累、爸媽開心，自己就無腦放空就好」、「跟團，老人需要被照顧好好的」、「跟團你可以把所有煩心事全部外包」、「帶團的功能，一部分就是提供情緒價值」。

自由行 出國旅遊

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