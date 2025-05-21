要三催四請！他轟水電師傅「再聯絡」是提高報價話術 網駁：要珍惜

各行各業都有辛苦的地方，互相尊重才是相處之道。一名網友發文，透露近日家裡出現水電問題，請水電師傅來看，對方表示正在忙，會致電「再聯絡」，之後原PO卻要親自打電話三催四請，讓他忍不住直言再連絡只是話術，提高報價的手段而已，也氣憤地詢問網友：「現在的水電師傅是不是越來越大牌？」

原PO在PTT發文，表示家裡出現一些水電問題，水管漏水、電錶也經常故障，想要請水電師傅來看看，對方卻表示正在忙，沒辦法立刻趕過去，之後會自己「再聯絡」原PO，但最後卻是他要打電話過去三催四請。

原PO質疑，水電師傅所說的「再聯絡」只是話術而已，實際上只是想故意拖延時間，讓客人的需求越來越急迫，藉此拉高報價，也質疑現在水電師傅是否越來越「大牌」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少人表示水電師傅真的很忙，並不是話術，「就真的很忙」、「人家工作做不完」、「身邊認識的老闆的確很忙，根本沒人想做這工作」、「真的需求很大」、「人家大工就接不完單了」、「自己修，人家就真的忙」。

也有許多網友提到「缺工」的問題，「缺工，訂單滿滿」、「時代變了，這種技術師傅都奇貨可居的」、「沒年輕人要做」、「這年頭沒幾個要做了，且有且珍惜」、「少子化沒人要做這種了，都去跟裝潢配合了，每天穩定工作」、「少子化加上願意做體力活不多了」、「缺工、缺師傅，你只能等」、「水電確實蠻缺的，認識的工作都很滿」。