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一張人行道照片引發憂慮 家長嘆：這就是為何要接送小孩上下學

聯合新聞網／ 綜合報導
自行車騎上人行道的情況屢見不鮮。示意圖。 聯合報系資料照
自行車騎上人行道的情況屢見不鮮。示意圖。 聯合報系資料照

新北市三峽日前發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自用房車高速行駛，衝撞多位民眾及學童，造成3死12傷。該起事件引起社會關注起學童上學是否安全的問題，早在該起致命車禍前，就有民眾透過社群平台指出人行道自行車經常違規上道，讓家長們必須堅持接送小孩上小學，以確保行的安全。

臉書社團「台灣交通老實說」日前貼出一名網友的投稿，照片中可見一名學生將自行車騎上人行道，路磚顯得十分不平，一旁馬路上則有大車經過，讓人覺得險象環生。原PO有感而發地說：「這就是為什麼我們要接送小孩上下學。」

該文一出引起網友熱議，有人表示，也曾看過自行車因為行人不讓而暴衝的，不要以為腳踏車撞不死人，不重罰跟教育，再多的車道都是拿來發生意外的。也有人認為，等騎腳踏車的人能守交通規則，不逆向行駛、不闖紅燈，再來要求車道使用權，可能比較說得過去。

但有些網友不以為然，表示雖然小孩的學校一直三申五令地宣導，騎自行車一定要騎在馬路上，不可以騎在人行道上，但「校長、主任要不要自己騎腳踏車在馬路上騎一遍，還說出同樣的話，我就服你。」有些網友則認為，若政府鼓勵民眾騎自行車，就應該把屬於自行車的慢車道做出來。

還有自行車慣用者表示，自從新聞發布人行道上畫自行車通行的區域，腳踏車一定要騎在馬路上後，他就開始執行，但頻遇到右轉的車總要先超過他，不然會被慢速的他擋住，但當車輛要禮讓行人，就變成自己要往左邊繞過他們，通常這時候還會有汽車或機車衝過去，「不敢想像如果是孩子們，是否能留意後方快速衝過來刷卡的汽機車。」

還有民眾也注意到原PO的照片中，即便是給行人行走的路面都鋪得坑坑疤疤，無論行人或自行車車主，皆不是理想的安全用路環境。還有網友直接道出：「這算很好了！我家帶孩子到學校的路上，完全沒有人行道！」

根據內政部警政署於去(2024)年發布的問與答，自行車能否騎乘於騎樓、人行道，依「道路交通管理處罰條例第90條之3」及「道路交通標誌標線號誌設置規則第67條之1」等相關法令規定，人行道專供行人通行，在不妨礙行人通行及行車安全無虞的情況下，主管機關得在騎樓以外的人行道，設置必要的標誌或標線，專供行人及自行車通行，並應以行人通行為優先。且自行車原則上不可騎乘在騎樓或騎樓以外的人行道，除非有設置必要的標誌或標線。

臉書社團「臺北交通大家談」去年也曾貼文提醒民眾，自行車必須做到安全騎乘，不做以下違規行為，包括：闖紅燈、車道逆向行駛、未禮讓行人，及於騎樓騎乘等注意事項。自行車若違規騎乘在騎樓或未開放自行車騎乘的人行道，依道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款規定，處新臺幣300元以上、1,200元以下罰鍰。

騎樓 自行車 腳踏車 人行道

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