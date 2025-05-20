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惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不滿鄰居的冷氣室外機對著自家猛吹。 示意圖／Ingimage
一名網友不滿鄰居的冷氣室外機對著自家猛吹。 示意圖／Ingimage

夏季氣溫節節升高，冷氣幾乎成為家家戶戶的「標配」，但若冷氣裝設位置不當，也可能成為鄰里糾紛的導火線。一名女網友近日在Dcard發文抱怨，隔壁住戶將冷氣室外機直對她家陽台，強勁的熱風長期吹來，不僅造成溫度明顯升高，連曬衣服都被逼得難以久留，讓她無奈表示：「被熱到超不爽。」

原PO曾向鄰居反映此事，但對方並未做出改善。管委會方面則未針對冷氣外機的安裝位置做出明確規範，讓她陷入無處申訴的窘境。

該貼文引起大量共鳴，不少網友紛紛回應自己的解法，有人戲稱「丟雞蛋，來點臭雞蛋風」、「丟點沙石過去不知道機器會不會常常壞」、「三不五時朝機器灑水就對了，狠一點就噴鹽水」、「裝升降式塑膠帆布，熱風直接吹回去」、「裝個擋板隔熱，最好反射陽光到他的室外機上，等電費上升再來談會比較快」。

有經驗的網友指出，市面上已有針對冷氣外機設計的「導風罩」，可調整風向，有效減少鄰居間的熱氣干擾。甚至有人提到「民法第793條氣響侵入禁止」，如熱氣排放過當，可依法主張權益。

不過，有更多人呼籲冷靜應對。有網友認為，即便自己是受害者，也不應貿然破壞對方設備，因此不少留言都以「遠親不如近鄰」為原則，建議原PO可嘗試溝通協調，甚至主動提出協助費用安裝導風設備的提議，以求雙方取得共識；若實在無法改變對方，也不妨選擇在自家陽台加裝遮擋或轉向設備，避免惡化鄰里關係。

鄰居 冷氣

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